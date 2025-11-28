Число жертв наводнения в Индонезии достигло 174

Из-за оползней и наводнений на индонезийском острове Суматра погибли 174 человека. Это следует из данных агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, которые приводит Reuters. Ранее сообщалось о 94 жертвах.

Десятки жителей Индонезии считаются пропавшими без вести. The Jakarta Post пишет о 100 пропавших. В некоторых районах нарушена связь и электроснабжение.

Сильные дожди в последние несколько дней спровоцировали наводнения в Индонезии, Таиланде, Малайзии и на Шри-Ланке. В Таиланде погибли около 145 человек, сообщила Tribun News. Больше всего жертв — в провинции Сонгкхла.

Число жертв на Шри-Ланке достигло 56, еще 21 человек числится пропавшим без вести. Во многих районах Малайзии уровень воды достиг 60–100 см. Более 21 тыс. жителей были эвакуированы.