«Самарские предприятия наращивают инвестиции после ухода иностранцев»

Вызовы последних нескольких лет стали в Самарской области катализатором развития. Регион не только сохранил промышленный потенциал, но и сформировал новые кластеры — от фармацевтики до беспилотников. О том, как достигается этот результат и что ждет экономику региона в будущем, — в интервью с вице-губернатором Самарской области Антоном Емельяненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Самарской области Фото: Правительство Самарской области

— Как Самарская область в экономическом плане выглядит на фоне других регионов? Какие региональные особенности и тенденции можно выделить?

— Самарская область сегодня входит в число ведущих экономически развитых регионов России. Она обладает диверсифицированной структурой экономики, где представлены практически все виды деятельности. Наша особенность — это развитый промышленный комплекс с высокотехнологичными производствами: авиационной и космической сферами, нефтепродуктов, химии, пищевой промышленности, фармацевтикой, автомобилестроением. Регион является флагманом в развитии новой отрасли — производстве беспилотных авиационных систем. По объему промышленного производства мы входим в десятку лидеров российских субъектов и занимаем 2 место в ПФО. Мы продолжим укреплять и в полной мере раскрывать мощный потенциал Самарской области. Для этого в начале 2025 года губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев утвердил программу социально-экономического развития региона на ближайшую пятилетку, до 2029 года. Она соответствует национальным целям развития страны, обозначенным президентом. И, безусловно, вся наша работа на перспективу будет выстраиваться в соответствии с этой программой и направлениями, которые в ней определены. Если говорить о продукции самарских предприятий, то она широко известна как на российском, так и на мировых рынках. В прошлом году региональные предприятия произвели 41,5% легковых автомобилей, выпускаемых в России, около половины российского объема производства напольных покрытий, 21,3% подшипников, 17,4% аммиака. У нас весомая доля в общероссийском производстве синтетических каучуков, полимерных пленок, минеральных удобрений, пластмасс в первичных формах, растительных масел, муки, шоколада и кондитерских изделий. Все российские пилотируемые космические полеты осуществляются на ракетах самарского производства. В 2025 году двигатели, произведенные у нас в регионе, обеспечили 10 космических стартов. Самарская область прочно закрепила за собой статус инновационно развитого региона, третий год подряд занимая 3 строчку среди субъектов страны по уровню инновационной активности организаций. Мы занимаем шестое место в рейтинге регионов России по научно-технологическому развитию, разработанном Центром экономических исследований «РИА Рейтинг», на 10 месте – в Национальном рейтинге научно-технологического развития, составленном Минобрнауки России.

Конечно, Самарская область является значимым центром притяжения инвесторов. Мы развиваем преференциальные инвестплощадки, постоянно совершенствуем инвестиционное законодательство, используем федеральные инструменты. В регионе активно развивается предпринимательство. По показателям развития сферы МСП область также входит в десятку регионов лидеров России и занимает 2-е место среди субъектов ПФО. Важнейшим конкурентным преимуществом является человеческий капитал. В Самарской области уровень занятости населения стабильно превышает средние значения по стране и ПФО. Сильная экономика позволяет региону успешно справляться с решением социальных вопросов. По уровню качества жизни мы входим в десятку лучших регионов страны.

— Вы сказали про преференциальные инвестплощадки. Одной из них является особая экономическая зона «Тольятти», целью создания которой была диверсификация городской экономики, уход от монозависимости. Удалось ли решить эту задачу? Что представляет собой ОЭЗ сегодня?

— В этом году мы отметили 15-летие с момента создания ОЭЗ «Тольятти» и ключевым достижением с уверенностью можем назвать реальную диверсификацию экономики Тольятти. Разумеется, не исключительно из-за успешной работы особой экономической зоны, но все же во многом благодаря этому проекту, который мы считаем флагманским проектом развития Самарской области. Сегодня на площадке зарегистрировано 38 резидентов, и 21 завод уже работает. Объем заявленных инвестиций составляет 92 млрд рублей, и вот что важно: почти 85% этих инвестиций приходится на проекты, не связанные с автомобилестроением.На этих производствах уже сегодня работают свыше 4 тыс. человек. Это главный показатель успеха диверсификации. В городе появились современные производства, не зависящие от конъюнктуры авторынка. Это новые отрасли для города – производство беспилотных летательных аппаратов, кластер фармацевтики, металлургия, производство пищевых продуктов с глубокой переработкой сырья. ОЭЗ стала катализатором, который сдвинул ситуацию с мертвой точки. При этом мы не скрываем, что часть резидентов связана с автопромом. Это, к примеру, производители автокомпонентов, пластиковых деталей салона, наполнителя автомобильных сидений. И это тоже важно: модернизировать и углублять сам автокластер, привлекая современных поставщиков с новыми технологиями, локализовать производства в непосредственной близости к потребителю, решая задачи импортозамещения.

Сегодня промышленность крупнейшего моногорода страны – это уже не только автопром, но и современные, технологичные предприятия из других отраслей. Тольятти сегодня – это многоотраслевой промышленный центр, который ценит свое прошлое и уверенно смотрит в будущее.

— Последний пакет санкций Евросоюза коснулся всех особых экономических зон. ОЭЗ «Тольятти» не стала исключением. Теперь европейским компаниям запрещено инвестировать в резидентов ОЭЗ, создавать с ними совместные предприятия и заключать контракты. Насколько это скажется на резидентах ОЭЗ «Тольятти» и самой площадке?

— Да, санкции накладывают определенные ограничения на работу компаний-резидентов. Но, несмотря ни на какие внешние вызовы, мы продолжим развивать инвестплощадку, совершенствовать условия для бизнеса, привлекать сюда российские компании и инвесторов из дружественных стран и в партнерстве с ними запускать новые, высокотехнологичные производства. В ближайших планах нашей команды во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым — старт работы нескольких предприятий, запуск третьей очереди ОЭЗ и проектирование четвертой. До конца года планируем увеличить число резидентов — в ОЭЗ зайдут новые компании. Над всеми перечисленными задачами мы активно работаем. Якорем третьей очереди станет завод компании «Рускамедь» по производству ксантановой камеди - этот компонент применяется в самых разных отраслях, в том числе при производстве продуктов питания. Соглашение о реализации масштабного проекта подписали на полях ПМЭФ в этом году.

За последние годы мы убедились, что российская промышленность способна адаптироваться к любым внешним вызовам и развиваться даже в условиях беспрецедентного давления. Поэтому продолжим уверенно работать в соответствии с курсом, который нам обозначил президент страны.

— Если говорить в целом, после начала СВО многие регионы столкнулись с заморозкой проектов с иностранными партнерами. Насколько серьезными были потери для Самарской области, и как удалось перестроиться?

— На начало 2022 года на территории Самарской области работало более 1700 совместных предприятий с участием инвесторов из 76 стран мира. Этот мощный фундамент стал основой для трансформации, которая началась в феврале 2022 года.

Часть компаний с иностранным участием действительно приняла решение о прекращении деятельности, но на большей части предприятий произошла массовая смена собственников – иностранных инвесторов заменили российские юридические и физические лица. Все знают о смене собственников на АвтоВАЗе. В качестве примера можно привести и Самарский металлургический завод, который до 2023 года входил в состав компании Arconic (США), и молочный комбинат «Самаралакто», которым теперь владеет российская компания «Эйч энд Эн» вместо французской Danone. В ОЭЗ «Тольятти» от реализации проекта отказалась немецкая «Мубеа Компоненты Подвески Русь». Компания заплатила штраф, и теперь на этом участке активно реализуется другой проект.

Таким образом, мы не увидели критических потерь, за исключением временной, технической приостановки работы на некоторых предприятиях. Более того, новые российские собственники не просто сохранили производственные цепочки, но и продемонстрировали готовность к развитию, значительно увеличив объемы инвестиций. Новые владельцы уверены в перспективах приобретенных активов и намерены модернизировать производства, расширять линейки продукции и укреплять рыночные позиции. Мы, со своей стороны, всегда готовы подставить им свое плечо.

— Какие значимые инвестиционные проекты вы бы отметили? И перспективные, и уже реализованные, приносящие ощутимую пользу региону.

— Мы в целом сосредоточены именно на реальных, работающих проектах, которые уже сегодня дают экономический эффект, создают новые рабочие места, обеспечивают налоговые отчисления в бюджет и укрепляют производственно-технологическую независимость. Среди них — производство беспилотных авиационных систем компании «Транспорт будущего». Для нас вопрос развития беспилотных технологий является стратегически важным, поскольку Самарская область по праву считается космической, автомобильной столицей и столицей отрасли БАС России. Реализованы крупные проекты в области химической промышленности, позволяющие выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, востребованную как внутри России, так и за ее пределами. Реализуются и другие проекты в области переработки. К примеру, запущен завод, который ориентирован на внутреннее потребление продукции и на межрегиональную торговлю, стимулируя строительство сетей заправочных станций и переход транспорта на экологически чистый вид топлива. Есть примеры и в сфере сельского хозяйства. Один из крупнейших в стране производителей сельхозтехники «Пегас Агро» в прошлом году запустил два новых производственных цеха – цех термической обработки и цех пластиковых изделий. В текущем году предприятие приступило к серийному производству современного опрыскивателя «Туман 4». На заводе активно заменяют импортные комплектующие, тем самым снижая зависимость от зарубежных поставок.

Сегодня мы формируем принципиально новую для нашего региона отрасль — фармацевтическую. Это не просто отдельные предприятия, а целый кластер на площадке ОЭЗ, который уже сегодня показывает впечатляющие результаты. За 2023 год доля фармацевтики в валовом региональном продукте Самарской области выросла на 31,3%. Уже работают два современных производства, которые выпускают жизненно важные лекарственные препараты. Готовится к запуску еще один - по выпуску вспомогательных компонентов для создания лекарств. Еще один завод находится в стадии активного строительства.

— Привлекаете ли сегодня иностранные инвестиции в регион, принимая во внимание существующую геополитическую обстановку, введение санкций. Какие конкретные шаги предпринимаются для преодоления существующих барьеров?

— Наша стратегия – создавать комфортные и равные условия для всех инвесторов. Мы не создаем специальные преференции для иностранных инвесторов, гарантируя равенство прав и возможностей для всех участников рынка. Для этого выстроена система поддержки, позволяющая сопровождать проект на всех этапах его реализации — начиная с формирования концепции и заканчивая запуском производства. Что касается географии инвесторов, жизнь сама расставляет приоритеты. Уход одних компаний освободил ниши на рынке, и эти ниши готовы занять другие, в связи с чем активизировались внутренние инвесторы. Кроме того, мы видим инвестиционный интерес и готовность к диалогу у партнеров из Белоруссии, Узбекистана, Китая, стран Ближнего Востока. Это не значит, что мы закрыты для других, просто представители бизнеса именно этих стран наиболее гибки и заинтересованы в выходе на наш рынок. Мы активно развиваем эти направления. Для преодоления существующих барьеров и привлечения инвесторов мы предпринимаем конкретные шаги: активно участвуем во всех ключевых международных мероприятиях, прорабатываем новые механизмы расчетов, помогаем выстраивать новую логистику, оказываем максимальное содействие в получении разрешительной документации.

Наша задача — взять на себя решение административных вопросов, чтобы инвестор мог сосредоточиться на своем бизнесе. Мы предоставляем инвесторам готовые решения, готовим под конкретного инвестора пакет предложений: вот свободная площадка, вот подходящие мощности, вот меры поддержки. То есть мы максимально снижаем для него порог входа.

Самарская область открыта для сотрудничества. Мы динамичный промышленный регион с огромным потенциалом. Мы не просто ждем инвесторов, мы активно идем им навстречу, чтобы вместе достигать результатов. И для нас это не лозунг, а ежедневная, кропотливая, системная работа большой команды.

Беседовал Евгений Чернов