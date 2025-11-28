Ay Yola, Lumen, «Щелкунчик» и «Есть только МиГ»

В ближайшую неделю в Уфе выступят Ay Yola, «Многоточие», Lumen, ансамбль имени Файзи Гаскарова и «Бонд с кнопкой». В театрах покажут «Щелкунчик», «Холодное сердце», «Розыгрыш» и «Не скажу». Любителей хоккея ждет встреча «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». В кинотеатрах состоятся премьерные показы фильмов «Умри, моя любовь», «Письмо Деду Морозу», «По-братски», «Есть только МиГ» и «Два мира, одно желание».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыканты фолк-группы Ay Yola Адель Шайхитдинова (слева) и Руслан Шайхитдинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В жизни так бывает». Раз в год в Уфу «Многоточие» приезжает. 30 ноября популярный хип-хоп-коллектив выступит в MusicHall 27. Поклонники группы услышат хиты группы в исполнении Руставели: «Щемит в душе тоска», «Жизнь и свобода», «Скажи мне, брат» и другие. Пожалуй, самый известный трек группы — «В жизни так бывает» — музыканты не исполняют на концертах последние годы. Но, может, для Уфы сделают исключение?

Поклонников рок-музыки вечером 30 ноября ждут в «Тинькофф холл» на концерте группы Lumen. В этот раз коллектив выступит вместе с симфоническим оркестром. Ранее Lumen выступили с оркестром в двух столицах, а полуторачасовой московский концерт стал официальным лайв-альбомом. В сопровождении почти трех десятков музыкантов, песни Lumen обрели новое измерение: в жестких композициях не потерялся нерв, а лирические прозвучали особенно красиво и глубоко.

3 декабря в ГКЗ «Башкортостан» состоится выступление ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. В программе — танцы, ставшие классикой башкирской хореографии — «Гульназира», «Семь девушек», «Проказницы». Также зрители увидят танцы народов России и мира: удмуртский, белорусский, калмыцкий, и премьера сезона — цыганский танец «Под звездным небом».

5 декабря в ресторане «Максимилианс» выступит популярная в нулевых группа «Краски». Трио представит гостям вечера яркую концертную программу, наполненную ностальгическими хитами: «Он не знает ничего», «Сегодня к маме я приехала домой», «Оранжевое солнце», «Старший брат» и другими.

Трио Ay Yola даст концерт 5 декабря в зале «Колизео» в «Тинькофф холл». Ay Yola отправляется в первый масштабный тур по России с альбомом Ural-Batyr. Хочешь оказаться внутри легендарного башкирского эпоса? Встретить птицу счастья Хумай и вместе с ней, Урал-Батыром и крылатым Акбузатом, спустившимся с небес, отправиться на поиски родника с живой водой? 12 песен — словно главы великой саги. Каждая — шаг в глубину времени, где зеркала хранят память о тебе, а живая вода несет вечность.

В тот же вечер, в нескольких десятках метров от Ay Yola в «Dom печати» («Тинькофф холл») состоится концерт инди-фолк-группы «Бонд с кнопкой». Коллектив стал широко известен в стране благодаря своим «Кухням». Основатель, вокалист, автор песен и лидер коллектива — уроженец Нефтекамска Илья Золотухин. Коллектив использует сложные инструментальные аранжировки с участием виолончели, рояля, саксофона и хора. Песни исполняются на русском языке, отличительными чертами в них являются фольклорные элементы, бытовая образность, ностальгичность в характерной экспрессивной подаче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Сергей Селин

Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

Спектакли

1 декабря в ГКЗ «Башкортостан» можно будет увидеть балет «Щелкунчик» постановки театра «Русский балет». Историческая премьера балета «Щелкунчик» состоялась в 1892 году на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Либретто, созданное Мариусом Петипа по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», со временем претерпевало разные интерпретации, однако во всех редакциях и постановках добро побеждало зло, а любовь торжествовала.

2 декабря в Молодежном театре зрители смогут растопить «Холодное сердце». Перед угольщиком Петером Мунком поднимаются вопросы добра и зла, чести и тщеславия. Они воплощаются в образах волшебников Михеля Голландца и Стеклянного человечка. Все зависит от того, к чему прикладывается это волшебство и как используется самим человеком. Человек ради денег променял все: семью, родной дом, радости жизни. И много надо было всего, чтобы понять, что деньги не могут заменить, радость, счастье, любовь, тепло семейного уюта. История станет прекрасным примером для подрастающего поколения. В ролях: Эвелина Завричко, Ольга Мусина, Андрей Ганичев, Ренат Фатхиев, Любовь Никитина, Мельсик Петросян и другие.

4 декабря в Городском дворце культуры состоится «Розыгрыш». Незадолго до крушения Советского Союза, тренер Валерий Павлович впадает в кому. Очнувшись несколько лет спустя, он попадает в совершенно новый для него мир. Мир лихих 90-х. Мир кока-колы, рыночных отношений, приватизации и свободной торговли. И как простому советскому человеку вписаться в эту новую картину мира? В ролях: Кирилл Дыцевич, Сергей Селин, Никита Заболотный, Елена Проклова, Елена Хабарова, Вячеслав Гугиев, Елена Сафонова, Мария Рассказова.

5 декабря на сцене Городского дворца культуры покажут спектакль «Не скажу». В основе спектакля целый психологический, пусть и романтический детектив, где через знакомые, зачастую бытовые, ситуации раскрываются самые сокровенные желания и мечты всех героев. И безусловно, это спектакль о любви, который принимает витиеватые формы, сталкиваясь с трудностями в отношениях, возникающих между любящими, но порой непонимающим друг друга, людьми. В ролях: Дмитрий Чеботарев, Екатерина Стеблина, Лиза Климова, Антон Косточкин, Ирина Выборнова, Георгий Перадзе, Виктор Ворзонин, Рита Крон.

Спорт

5 декабря в «Уфа-Арене» состоится «Зеленое дерби». Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» встретится с казанским «Ак Барсом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Кристина Асмус

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах Уфы покажут несколько кинопремьер.

Триллер «Умри, моя любовь». Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединенный рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку. В ролях: Дженнифер Лоуренс, Роберт Паттинсон, Сисси Спейсек, Ник Нолти, Лакит Стэнфилд, Габриель Роз, Клер Култер, Сара Линд, Люк Камиллери и другие.

Комедия «Письмо Деду Морозу». В жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь — одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться и в опасности не только сам Петр, но и его семья и, возможно, весь мир. В ролях: Антон Филипенко, Наталия Орейро, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус.

Комедия «По-братски». Антон и Света Лебедевы хотят развестись. Из-за бюрократических проблем им необходимо отправиться в путешествие в далекий северный городок Нежногорье, где их когда-то поженили. К ним на выручку приходит безумная соседская семейка — Валентин и Варвара Бублики, а также их озорной сын Платон Валентинович, которые случайно отправляются по тому же маршруту. Антон и Света вынуждены согласиться поехать с ними, не предполагая, какие безумные приключения ждут их на этом пути. В ролях: Никита Паршин, Варвара Щербакова, Денис Бузин, Ирина Темичева, Илья Коробко.

Комедия «Есть только МиГ». 1944 год. После госпиталя или из-за проблем со зрением и речью нескольких офицеров «списывают» на ложный аэродром. Этот аэродром гитлеровцы принимают за настоящий, и летчик Иван Поливанов узнает об этом в самый неподходящий момент. В ролях: София Лопунова, Владимир Ильин, Алексей Шевченков, Светлана Антонова, Антон Батырев, Алексей Дмитриев.

Мелодрама «Два мира, одно желание». На первый взгляд, между Бильге и Джаном нет ничего общего: он — увлечённый археолог с мировым именем, она — прагматичный и успешный юрист. Впервые судьба свела их еще в детстве, когда обычная дружба переросла в нечто новое, раз и навсегда связавшее их сердца. Дальнейшая жизнь разбросала Бильге и Джана по разным направлениям, чтобы однажды снова свести вместе и устроить их чувствам настоящую проверку. В ролях: Ханде Эрчел, Метин Акдюльгер, Эйлюль Су Сапан, Ризаджан Дурмус, Ипек Эрдем, Идиль Фырат.