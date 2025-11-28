Путин не исключил встречу с Трампом в Будапеште

Президент России Владимир Путин готов провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, если об этом будет достигнута договоренность. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому рад»,— отметил Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Он напомнил, что саму идею ранее предложил Дональд Трамп, сославшись на хорошие отношения с главой венгерского правительства.

Встреча в Будапеште планировалась в конце октября, но ее отменила американская сторона. В Кремле тогда сообщили, что заинтересованы в создании подходящих условий для диалога. Виктор Орбан и сейчас, и тогда заявил о готовности предоставить площадку для переговоров.