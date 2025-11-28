Жителя Саратова будут судить за избиение школьника и угрозу убийством

В Саратове суд рассмотрит в отношении 51-летнего местного жителя уголовное дело о хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, 1 октября этого года фигурант несколько раз ударил 13-летнего подростка по лицу и угрожал ему убийством. Произошло это в одном из образовательных учреждений Саратова. До этого сын фигуранта поссорился с этим несовершеннолетним.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд на рассмотрение. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин запрашивал доклад о ходе расследования.

Павел Фролов