В Уфе ограничат движение на Восточном выезде

На Восточном выезде в Уфе до 14 декабря ограничат движение в южном тоннеле по левой полосе по направлению из города в сторону трассы М-5, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Ограничения связаны с восстановлением огнезащитного покрытия в туннеле.

Восточный выезд — один из крупнейших инфраструктурных проектов республики, соединяющий город с трассой М-5, включающий автодорожный тоннель длиной 1,2 км, мост с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной дороги.

Майя Иванова