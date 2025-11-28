Сергей Лазарев, «Сны моего отца» и «Волчок»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут концерты Сергея Лазарева, Павла Воли, Юрия Николаенко, а также фестиваль электронной музыки «Пиратская станция». В театрах покажут спектакли «Анна Каренина», «Егорушкины птицы», «Сны моего отца». На выставках покажут картины Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского и других именитых художников, а также экспозицию, посвященную Аркаиму. В кинотеатре появятся фильмы «Волчок», «Метод исключения» и «Семьянин».

Артист Сергей Лазарев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Концерты

В концертном зале имени Прокофьева 2 декабря выступит фортепианный «ПетРо дуэт» — лауреаты международных конкурсов Анастасия Рогалева и Дмитрий Петров. В программу выступления «Русский сувенир» вошли композиции Антона Аренского, Эдуарда Артемьева, Игоря Стравинского, Александра Бородина и Игоря Рогалева. Стоимость билета от 800 до 2 тыс. руб. 6+

В Центре международной торговли 3 декабря пройдет фестиваль электронной музыки «Пиратская станция». В мероприятии примут участие диджеи Avenax, Gancher & Ruin, Gvozd, Kexit, oneBYone (Белоруссия), Ozma, а также Bons из Сербии. Гостей фестиваля ждет шоу-программа со спецэффектами и уникальной хореографией. Стоимость билета 3,4 тыс. руб. 18+

В зале камерной и органной музыки «Родина» 3 декабря сыграет Жан Нувель-Алу. Он является штатным органистом исторического органа в церкви Нотр-Дам-де-ла-Гар в 13-м округе Парижа. В программу выступления вошли композиции Иоганна Себастьяна Баха, Пьера Кошро, Клода Дебюсси и многих других. Стоимость билета от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. 6+

В МТС Live Холле 4 декабря пройдет концерт певца Сергея Лазарева в рамках тура «Шоумен». Поклонников артиста ждут новые песни и уже полюбившиеся хиты, эффектная хореография, масштабные декорации, спецэффекты и яркие костюмы. Стоимость билета от 3 тыс. до 11 тыс. руб. 12+

Во дворце спорта «Юность» 5 декабря выступит известный комик и шоумен Павел Воля. Артист расскажет смешные истории из своей жизни, и в своей привычной шуточной манере обсудит с гостями злободневные темы. Стоимость билета от 2,2 тыс. до 18 тыс. руб. 18+

Артист Юрий Николаенко (NU)

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В МТС Live Холле 5 декабря выступит Юрий Николаенко (NU). Автор таких хитов, как «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать», «Как ты паришь», «Я тебя обидел», а также звезда сериала «Улица». Артист исполнит для своих поклонников уже полюбившиеся песни и новинки. Стоимость билета от 3,5 тыс. до 6 тыс. руб. 16+

Спектакли

В mini театре 30 ноября представят спектакль «Анна Каренина» на основе одноименного произведения Льва Толстого. Авторы воображают, как бы закончилась эта история при других обстоятельствах: если бы Анна Каренина не встретила Алексея Вронского и прошла мимо, если бы все равно влюбилась, но вернулась к мужу. Стоимость билетов — 900 руб. 18+

В Новом художественном театре 4 декабря покажут спектакль «Егорушкины птицы». Он поставлен по рассказу Леонида Леонова «Гибель Егорушки». Жанр постановки обозначен как «северная легенда». Действие на сцене сопровождают такие музыкальные инструменты, как терменвокс, яйбахар и глюкофон. «Здесь зритель услышит Слово и Музыку жизни и смерти, падения и возвышения души, потери и обретения божественной искры»,— описывают спектакль на сайте театра. Стоимость билета 400 руб. 16+

В Новом художественном театре 5 декабря пройдет спектакль «Сны моего отца» на основе произведений Романа Михайлова. Постановка исследует сны как самостоятельную реальность со своими законами. Встреча отца и сына становится началом психоделической сказки для взрослых. Стоимость билета – от 400 до 600 руб. 16+

Выставки

В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» работает выставка «Аркаим, которого не было». Проект объединяет археологию, историю и даже мифологию. На экспозиции представлены макеты поселения, жилищ бронзового века, колесницы, а также картины челябинских художников Александра Разбойникова и Дениса Губина, которые через призму творчества интерпретировали историческое наследие Аркаима. Стоимость билета 200-300 руб. 6+

В челябинском центре искусств с 3 декабря откроется выставка «Декабрьское вдохновение». В экспозиции представлены акварельные и графические работы, пастель, текстильное панно, авторские игрушки и костюм, керамика художников Челябинской области. Все работы объединены темой первого месяца зимы. Выставка проработает до 28 декабря. Вход свободный.

Архип Куинджи «Ночное»

Фото: Государственный Русский музей

Фото: Государственный Русский музей

В музее изобразительных искусств с 5 декабря открывается выставка «Преображенная природа» из собрания Государственного русского музея. На ней представлены 55 живописных пейзажей художников конца 19 – начала 20 веков, в том числе Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского, Владимира Маковского, Ивана Шишкина и многих других. Экспозиция будет работать до 15 февраля 2026 года. Стоимость билета 250-500 руб. 6+

Кино

В кинотеатрах с 4 декабря можно посмотреть фильм «Волчок». Действие кинокартины происходит в России на рубеже 19 и 20 веков. Дворянин-сирота Ваня бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных собственным дядей из-за наследства. Ваня случайно нанимает для защиты кулачного бойца Волчка. Сначала аристократ и неотесанный хмурый мужик едва выносят друг друга, однако предстоящее опасное путешествие навсегда изменит их обоих. Главные роли сыграли Евгений Ткачук и Марк-Малик Мурашкин. 16+

Актер Евгений Ткачук

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

С 4 декабря в кинотеатрах также можно посмотреть фильм «Метод исключения» (Южная Корея). Проработав четверть века в бумажной промышленности, Ю Ман-су стал успешным специалистом и состоявшимся человеком. Однако его идиллию рушит новость о внезапном увольнении. Пытаясь найти новую работу, он почти отчаивается, сталкиваясь с перспективой потерять дом. Ю Ман-су решает самостоятельно расправиться с конкурентами на должности в компании мечты. Главную роль сыграл Ли Бен-хон. 18+

В челябинских кинотеатрах с 4 декабря также появится фильм «Семьянин». Миллионер Григорий встречает свой день рождения в полном одиночестве. В состоянии опьянения он просит своего помощника к утру организовать ему настоящую семью. И действительно, Григорий просыпается в окружении жены, сына и дочери, которые заявляют, что были у него всегда. Это подтверждают документы и фотографии, а также все близкие и родственники. Теперь Григорию предстоит научиться быть настоящим семьянином. Главную роль сыграл Павел Деревянко. 16+

