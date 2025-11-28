Герман Греф стал почетным гражданином Крыма

Государственный совет РК присвоил звание почетного гражданина Республики Крым председателю правления ПАО «Сбербанк России» Герману Грефу. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

«Решение принято на заседании Государственного совета РК. Герман Оскарович активно участвует в развитии Крымского полуострова, под его руководством реализуется много социально значимых проектов, которые повышают привлекательность республики, делают жизнь в ней комфортнее. Мы благодарны за все инвестиции и уверены, что впереди — еще больше масштабных, ярких проектов»,— сообщил господин Константинов.

Глава Крыма Сергей Аксенов также поздравил банковского деятеля, отметив, что он много делает для развития региона не только в банковской, но и в других сферах — от экономики до обороны. «Крымчане это видят и ценят. Знаю, что он всегда готов помочь в решении многих волнующих людей проблем. Уверен, что плодотворное сотрудничество между Сбербанком и республикой будет расширяться и укрепляться»,— написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В январе 2023 года ПАО «Сбербанк России» объявило о выходе на рынок Крыма. В регионе функционирует более 20 офисов и более двух сотен терминалов кредитной организации.

Александр Дремлюгин, Симферополь