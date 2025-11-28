Минстрой РФ и Минприроды обсуждают инцидент №55 в Нижнем Новгороде

Представители российских министерств строительства, природных ресурсов и экологии совместно с Росприроднадзором организовали в Нижнем Новгороде совещание по обсуждению проблематики очистных сооружений, созданных в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Ранее работу новых очистных в регионах проверила парламентская комиссия Госдумы РФ. По поводу срывов работ, недоделок на некоторых объектах и их невыхода на целевые показатели очистки сточных вод в правительстве РФ летом 2024 года был создан инцидент №55 «Очистные сооружения».

Он призван скоординировать работы по строительству и реконструкции очистных сооружений, а также обеспечить их выход на нормативные параметры очистки. Контроль федерального правительства и Госдумы затрагивает около полутора сотен сооружений в 19 регионах.

Поэтому в Нижний Новгород приехали представители администраций Астраханской, Ивановской, Костромской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Татарстана, Марий Эл и других субъектов РФ, где построили или будут строить очистные сооружения. Делегаты из регионов посетили Нижегородскую станцию аэрации (НСА), ознакомившись с завершенным первым этапом ее реконструкции.

На очистных Нижнего Новгорода после запуска стоков в модернизированную систему начнут выращивать бактерии для биологической очистки. Весной 2026 года в АО ОКО рассчитывают пройти госэкспертизу по проектно-сметной документации на второй этап модернизации НСА. По стоимости он оценивается в 20 млрд руб.

