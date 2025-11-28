Молодой саратовец выслушал приговор по делу о ДТП с погибшим пешеходом

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 18-летнего жителя Советского района по уголовному делу о ДТП с погибшим пешеходом (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, 4 июля этого года фигурант находился за рулем автомобиля и на 1-м км автодороги «с. Розовое — с. Пшеничное» в Советском районе сбил 58-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. Водительских прав у него не было.

В результате дорожной аварии пешеход погиб. По решению суда фигурант получил 2,5 года колонии-поселении. В течение двух лет ему запрещено управлять транспортом.

Павел Фролов