Саратовчанка пойдет под суд за передачу 15-летнему сыну мопеда

Краснокутский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении 36-летней жительницы Питерского района уголовное дело о вовлечении сына в совершение противоправных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснило следствие, фигурантка купила и передала в пользование своему 15-летнему сыну мопед. 1 июля этого года подросток без навыков вождения устроил ДТП с опрокидыванием указанного транспортного средства и получил травмы.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов