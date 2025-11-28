Уехавшую из РФ петербурженку заподозрили в участии в террористической организации

ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении россиянки, покинувшей страну. Она подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании и террористической организации.

Как сообщил в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ч. 2 ст. 208 УК РФ. Следователи установили, что петербурженка, будучи за границей, участвовала в незаконном вооруженном формировании, а также причастна к деятельности организации, признанной террористической.

Подозреваемая находится за пределами РФ. Следствием проводится комплекс действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения фигурантки.

Татьяна Титаева