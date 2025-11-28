«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости актуализировать данные о собственниках помещений для корректного начисления платежей

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам обновить данные о квартире или жилом доме для корректного начисления платежей за тепло и горячую воду, направив выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно быстро и просто получить на портале «Госуслуги».

• зайдите в вашу учетную запись на «Госуслугах»;

• введите в поле поиска «Выписка из ЕГРН»;

• заполните все необходимые поля.

Необходимый документ появится в разделе «Заявления» вашей учетной записи. Предоставить данные можно в офисах расчетно-кассовых центров (РКЦ) или через дистанционные сервисы. Контактные данные и адреса офисов вы можете уточнить на сайтах РКЦ. Все клиенты «Т Плюс» в Пермском крае обслуживаются расчетно-кассовыми центрами «Инкомус», «КРЦ-Прикамье» и «Пермэнергосбыт».

Дистанционные сервисы работают круглосуточно, поэтому информацию можно направить в любое время суток:

• «КРЦ-Прикамье»: по электронной почте billing@krc-prikam.ru;

• «Инкомус»: по электронной почте inkomus@inkomus.ru;

• «Пермэнергосбыт»: в мобильном приложении (раздел «Обращения») или в личном кабинете на сайте (раздел «Подать заявление онлайн»).

«Обновление данных о собственниках помещений может казаться необязательным, особенно если коммунальные услуги оплачиваются вовремя. Тем не менее при совершении сделок с недвижимостью – будь то продажа или дарение жилья – отсутствие актуальной информации способно привести к серьезным затруднениям при оформлении документации. Собственники, продавшие жилье, но не сообщившие об изменении владельца в расчетно-кассовый центр или поставщикам услуг, рискуют оказаться среди должников с соответствующими неприятными последствиями», – напоминает руководитель управления клиентского сервиса Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

