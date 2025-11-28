ЦБ приглашает узнать историю банковского дела на бесплатных экскурсиях в Самаре

Музей Банка России в Самаре приглашает на экскурсии, сообщили в местном отделении Волго-Вятского ГУ Банка России.

«Познакомиться с историей развития банковского дела, тематическими выставками, побывать на увлекательных мастер-классах, квестах для детей и взрослых приглашает музей Банка России в Самаре. Все эти мероприятия проводятся бесплатно в будние дни по предварительной записи»,— говорится в сообщении.

Здание, в котором расположен музей — памятник архитектуры регионального значения. Оно было построено в конце XIX века по проекту Александра Щербачева в стиле дворцовой архитектуры. На экскурсии посетителям банка расскажут о традиции, связанной с портретами российской императорской четы. Гости узнают, как появление Государственного банка повлияло на развитие экономики в Поволжье, какие знаковые памятники изображены на современных российских банкнотах, а на мастер-классе участники научатся определять подлинность банкнот. Для младших школьников есть историко-финансовые игры и викторины. Записаться на экскурсии и активности можно как организованной группой, так и индивидуально через сайт музея Банка России.

Сабрина Самедова