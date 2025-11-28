Фиктивный инвалид из Самары причинил государству ущерб на 1 млн рублей

Житель Самары признан виновным в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Суд назначил фигуранту уголовного дела наказание в виде трех лет условного лишения свободы с испытательным сроком два года. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района города.

Следствие установило, что обвиняемый приобрел поддельные документы, которые подтверждают несуществующее заболевание и дают ему право на инвалидность третьей группы. Он предоставил ложные сведения в бюро медико-социальной экспертизы, получил статус инвалида и обратился в Социальный фонд России за пенсионными выплатами.

С 2020 по 2025 год фигурант уголовного дела незаконно получал пенсию и причинил государству ущерб в размере более 1 млн руб. Подсудимый признал вину и возместил причиненный вред.

Георгий Портнов