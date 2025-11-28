Смертность от кори в мире снизилась на 88% за 25 лет

С 2000 года смертность от кори в мире сократилась на 88%, а вакцина против болезни спасла почти 59 млн жизней, сообщила Всемирная организация здравоохранения. При этом число случаев заражения в 2024 году выросло в сравнении с допандемийным уровнем 2019 года.

В прошлом году было зарегистрировано 11 млн случаев заражения. Из-за болезни умерли около 95 тыс. человек, большая часть из них — дети младше пяти лет. Число крупных вспышек заболевания оказалось втрое больше, чем в 2021 году. ВОЗ зафиксировала их в 59 странах, что стало самым большим показателем с начала пандемии.

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году в России было зарегистрировано 22.4 тыс. случаев инфекции. Показатель заболеваемости (15,35 случая на 100 тыс. населения) в 1,72 раза превысил цифры 2023 года (8,92 на 100 тыс.). Больше всего случаев кори было зафиксировано в Москве — 5035 пациентов, на втором месте — Дагестан (2199), на третьем — Московская область (1798). Больше половины заболевших (67%) — несовершеннолетние. Чаще всего болели дети в возрасте до года, причем уровень заболеваемости среди них вырос в 2,2 раза по сравнению с 2023 годом.

Полина Мотызлевская