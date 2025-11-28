Британия подтвердила провал переговоров об оборонном сотрудничестве с Евросоюзом

Великобритания и Евросоюз не смогли прийти к соглашению по вопросу присоединения Великобритании к оборонному фонду Европейского союза SAFE. Об этом сообщил министр Великобритании по связям с ЕС Ник Томас-Саймондс.

«Переговоры велись добросовестно, но наша позиция всегда была ясна: мы будем подписывать только те соглашения, которые отвечают национальным интересам и обеспечивают соотношение цены и качества»,— заявил британский министр.

Он отметил, что, несмотря на неспособность сторон прийти к компромиссному решению по вопросу участия «Великобритании в первом раунде SAFE, оборонная промышленность Великобритании по-прежнему сможет участвовать в проектах SAFE на условиях третьей страны».

Речь идет об оборонной программе Security Action for Europe (SAFE), бюджет которой должен составить €150 млрд. Брюссель рассчитывал, что Великобритания внесет в общеевропейский фонд порядка €6,75 млрд. Однако британская сторона сочла эту сумму слишком большой и предложила взнос в размере €82 млн, рассчитывая при этом все же стать участницей программы. Однако это предложение было отвергнуто Брюсселем.

Фонд SAFE был создан в мае 2025 года. Программа предусматривает предоставление государствам—членам ЕС кредитов на общую сумму до €150 млрд евро для финансирования совместных закупок военного оборудования с целью укрепления оборонной промышленности Европы. Кредиты будут выдаваться до конца 2030 года.

Крайний срок для завершения переговоров — 30 ноября, и формально у сторон еще есть время, чтобы прийти к соглашению.

Анастасия Домбицкая