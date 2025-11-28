СК возбудит дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Ахтубинске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в связи с обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома в Ахтубинске Астраханской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее граждане в обращении к господину Бастрыкину рассказали о длительном нерасселении жильцов многоквартирного дома 1959 года постройки в Ахтубинске. Здание признано аварийным из-за разрушения несущих конструкций и сильного физического износа. При этом до сих пор граждане не обеспечены благоустроенной жилплощадью или денежной компенсацией. Сроки расселения дома перенесены на 2028 год. Жильцы неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно.

Александр Бастрыкин ранее запрашивал доклад по процессуальной проверке. В соответствии с его поручением начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков возбудит уголовное дело и доложит о результатах его расследования.

Павел Фролов