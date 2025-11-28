Новые автобусные маршруты запускают в Ярославле

С 1 декабря в Ярославле начнет работу временный автобусный маршрут № 45, связывающий улицу Автозаводская с торговым центром «Рио». Об этом сообщили в правительстве региона.

На маршруте будут работать три автобуса большого класса, он обеспечит транспортную связь между микрорайоном Пятерка и промышленной зоной на проспекте Октября для компенсации трамвайного движения на улице Чкалова и проспекте Октября, где проводятся работы по модернизации трамвайных путей. Контракт на обслуживание маршрута заключен с ООО «Гирфтранс».

Также ведется процедура по определению компании-перевозчика для нового маршрута № 75, который будет связывать Богоявленскую площадь с торгово-развлекательным комплексом «Альтаир». Планируется, что автобусы начнут работу на этом направлении с 15 декабря.

Антон Голицын