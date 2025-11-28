Большие деньги любят помогать

Несмотря на непростую ситуацию в экономике, отечественный бизнес продолжает стабильно, но без избыточных жестов поддерживать рублем благотворительные организации. Финансовая помощь по-прежнему остается самой распространенной формой взаимодействия между крупными предпринимателями и НКО. Согласно оценке Frank RG, динамика средств, направленных на благотворительные цели, в 2024 году снизилась год к году на 1–5%, однако объем остался прежним: 505–531 млрд рублей. В благотворительных организациях отмечают, что на фоне уменьшения пожертвований от физлиц большинство помощи сейчас приходит из корпоративного сегмента. При этом только финансовой поддержкой бизнес не ограничивается.

Стабильный тренд

В АФК «Система» своим ключевым вектором стратегической благотворительности называют инвестиции в человеческий капитал через корпоративный фонд (БФ «Система»), который совместно с крупными работодателями реализует собственные программы по профориентации и профессиональной самореализации молодежи в приоритетных отраслях экономики, науки и техники.

Фонд взаимодействует с местными предприятиями, в том числе «Эмпериумом» и Concept Group, в части организации профориентационных экскурсий, отрытых уроков для школьников и стажировок для студентов, а также с ведущими учреждениями образования и культуры региона, говорит президент БФ «Система» Лариса Пастухова.

Кроме того, корпорация и фонд на протяжении многих лет поддерживают Русский музей, где основной фокус совместных проектов направлен на повышение доступности, цифровизации и создании инклюзивной музейной среды.

«Группа ЛСР» обозначила свою политику в сфере благотворительности тремя словами: адресность, системность и результативность. Компания осуществляет поддержку через профессиональные фонды и общественные организации, что обеспечивает прозрачность распределения ресурсов и гарантирует их использование по назначению, пояснили в пресс-службе девелопера.

В первую очередь ЛСР поддерживает те социальные группы и проекты, которые по различным причинам, включая бюрократические и экономические, не получают достаточного внимания со стороны государства. Основными адресатами помощи являются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и лица с ограниченными возможностями. Девелопер помогает фондам «Дети ждут», «Родительский мост», ассоциации родителей детей-инвалидов ГАООРДИ, а также инклюзивным центрам детского творчества в Московской области, Екатеринбурге и Петербурге. Также компания поддерживает инициативы, связанные с сохранением культурного и архитектурного наследия, образовательные проекты и многое другое, уточнили в пресс-службе.

Кроме прямой финансовой помощи крупные компании активно вовлекают своих сотрудников в благотворительные проекты и экологические акции.

В IT-компании Selectel считают, что благотворительность позволяет коллегам объединиться вокруг общей цели, которая выходит за рамки обычной работы. Это создает чувство единства и позволяет почувствовать, что они вместе делают что-то важное и полезное.

Например, коллектив фирмы ежегодно в рамках собственного проекта «Зеленый Selectel» высаживает деревья в Московской и Ленинградской областях, а команда инициативных сотрудников — Charity Team — организовывает поездки в приюты, сборы продуктов и вещей для фондов. В рамках внутренней геймификации сотрудники получают виртуальную валюту — селекоины — за успешные проекты и внерабочие активности, которую могут конвертировать в благотворительные взносы»,— рассказывают о системе поощрения в Selectel.

Также компания сотрудничает с организацией «Старшие братья старшие сестры», которая работает с проблемой социального сиротства в России и поддерживает спортивные акции с социальной миссией (забеги «Алые паруса» и фонда системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом»).

В телеком-компании ОБИТ придерживаются практичного и адресного подхода к благотворительности. Во-первых, это точечная финансовая помощь фондам и частным лицам: узкому кругу близких организаций, с которыми компания выстроила доверительные отношения и сотрудничает на постоянной основе. Во-вторых, это технологическая поддержка, в частности, предоставление инфраструктурных мощностей для проектов, ориентированных на людей с особенностями развития. Один из таких проектов — серия программных продуктов LINKa, говорит гендиректор ОБИТ Андрей Гук.

Отдельным направлением он называет помощь в трудоустройстве. В этом году началось тестирование инициативы по привлечению людей с особенностями к работе в компании. Также команда ОБИТ приняла участие в разработке и поддержке выпуска первого в России методического пособия по работе с ай-трекером.

Расширяет свое участие в социальных инициативах и ресторанный бизнес. Благотворительность стала неотъемлемой частью корпоративной культуры и регулярно объединяет сотрудников, гостей и партнеров ресторанов, говорит директор по маркетингу Ginza Project в Санкт-Петербурге Александра Флейшман.

Компания оказывает постоянную гуманитарную поддержку ветеранам и блокадникам, детям-сиротам и детям из социальных учреждений. Уже несколько лет рестораны обеспечивают ежедневную доставку еды в хоспис в Ольгино, а также проводит мастер-классы для детей с особенностями развития, приглашая их в рестораны и организуя для них развивающие и творческие занятия. Особое место среди проектов компании занимает сотрудничество компании с фондом «Антон тут рядом», уточняет госпожа Флейшман.

В целом бизнес оценивает финансовые траты на поддержку благотворительных проектов как стабильные, отмечая, что сокращение расходов по этой статье в следующем году не планирует. В «Группе ЛСР» говорят, что ежегодно компания выделяет внушительную сумму на развитие этого направления. В 2023 году инвестиции в благотворительные проекты по сравнению с 2022 годом выросли с 598 до 904 млн рублей. В 2024 году сумма вложений осталась на уровне прошлого года.

В фонде БФ «Система» сообщили, что стремятся максимально синхронизировать свои программы с интересами корпоративных доноров и индустриальных партнеров, поэтому объем социальных инвестиций остается относительно стабильным из года в год. В ОБИТ пояснили, что непростая экономическая ситуация на активности компании существенно не отразилась во многом потому, что команда продолжает подходить к благотворительности без лишних жестов, но с ответственностью. В 2026 году сокращать поддержку там не планируют.

В свою очередь, благотворительные организации отмечают рост корпоративных пожертвований на фоне существенного падения объема донатов от частных лиц.

Отраслевой масштаб

По словам председателя благотворительной организации «Ночлежка» Данила Краморова, среди партнеров «Ночлежки» есть как крупные компании, так и средние и малые, и год от года их число меняется. В целом доля корпоративных пожертвований в бюджете организации в последние годы колебалась около 15%: в 2024 году финансовая помощь компаний составила почти 30 млн рублей. В денежном выражении больше половины этой суммы приходится на крупный бизнес. «Всего в 2024 году нас поддерживала 61 компания, из них 43 — разовыми денежными пожертвованиями, 18 — регулярными»,— уточняет господин Краморов.

Среди бизнеса, чаще всего помогающего «Ночлежке», он выделяет девелоперов, логистические и IT-компании, такие как Stone, «Яндекс», «Еврострой-Развитие», Т-банк, «Лента», «Вкусвилл». При этом средний бизнес чаще предпочитает помогать анонимно, а малый часто поддерживает не столько деньгами, сколько едой, посудой, одеждой и прочим. Часто это компании из фуд-индустрии: Eggsellent, «Хачапури и вино» и другие рестораны.

В АНО «Благотворительная больница» основную помощь получают также в основном от среднего и крупного бизнеса в сфере медицины, в частности от крупных медицинских клиник и лабораторий города (Lahta Clinic, W Clinic, Open Mind, офтальмологический центр «Зрение», клиника микрохирургии глаза «Счастливый взгляд», «Петролаб», «ДНКом»), и фарминдустрии (ФК «Пульс»). Также активно развивается сотрудничество с благотворительными проектами «Ozon Забота», «Совкомбанк Про добро», «ВКонтакте», «Помощь рядом» «Яндекса», делится специалист по привлечению ресурсов АНО «Благотворительная больница» Евгения Карасева.

По ее словам, часто помощь приходит в развитии медицинских программ помощи бездомным людям: например, уже несколько лет клиники «Зрение» и «Счастливый взгляд» в рамках корпоративной социальной ответственности бесплатно оперируют пациентов с катарактой и глаукомой, которым невозможно в короткие сроки восстановить документы (например, бездомные люди с паспортами СССР). Также часто компании предлагают передать «Благотворительной больнице» изделия медицинского назначения, средства гигиены — это тоже позволяет АНО значительно экономить собственные средства. «Реже мы получаем целевые средства на оплату труда сотрудников организации, при этом это всегда одна из самых больших и трудно закрываемых статей расходов»,— говорит госпожа Карасева.

Сооснователь благотворительной организации «Гумсклад» Евгения Исаева, отмечает, что у их довольно молодой организации сложная история взаимоотношений с бизнесом. Центр гуманитарной помощи много раз пытался наладить какие-то контакты, в основном с просьбой о помощи собственной продукцией (продуктами, предметами гигиены, кухонными и постельными принадлежностями), но, к сожалению, поддержки не получил. Прямо или косвенно крупные компании объясняют это тем, что не хотят соприкасаться с «некими политическими» вопросами через «Гумсклад», говорит госпожа Исаева, хотя с момента основания и по сей день «Гумсклад» — исключительно гуманитарный проект помощи пострадавшим мирным жителям, добавляет она. Среди тех, кто регулярно поддерживает организацию, ее сооснователь выделила компании «Эльба-мебель» и «Проект 111».

Динамика поддержки

Вместе с тем в «Ночлежке» отмечают, что если до 2022 года была устойчивая тенденция к росту (38 млн рублей в 2021 году, 40 млн в 2022-м), то в 2023-м пожертвования в целом резко упали, в том числе и от бизнеса (21 млн). В 2024 году снова наметился рост (30 млн). В 2025 году рост корпоративных пожертвований продолжился: на данный момент сумма сбора превысила 41 млн рублей. Это происходит на фоне существенного падения частных пожертвований: впервые за много лет доля корпоративной поддержки «Ночлежки» по итогам 11 месяцев 2025 года превысила 30%, уточняет Данил Краморов.

«В нашем случае за последние два года мы видим увеличение поддержки от бизнеса — это связано с активным ростом нашей организации, открытием "Благотворительной клиники"»,— поясняет Евгения Карасева.

При этом более 50% пожертвований в «Благотворительную больницу» совершают физлица, которые подписываются на регулярные пожертвования на сайте на небольшие суммы или помогают разово. «Доля финансовой поддержки бизнеса в прошлом году в нашем бюджете составила всего 6%. Примерно такие же пропорции мы наблюдали в 2022–2023 годах, однако в абсолютных цифрах эти показатели выросли»,— уточняет представитель благотворительной организации.

Профессор департамента экономики НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Скоробогатов предполагает, что возможные причины падения частных пожертвований могут быть связаны с ухудшением материальных условий жизни у широкой прослойки населения, при этом аналогичных действий со стороны бизнеса не наблюдается при тех же неблагоприятных для него тенденциях, так как все процессы, включая расходы, там растянуты во времени и в этом гораздо больше инерции. Также эксперт думает, что население перефокусировало свои пожертвования на другие направления: помощь фронту, церкви и прочее.

Выгода для бизнеса от участия в благотворительных проектах всегда очевидная, но она не всегда проявляется, поясняет господин Скоробогатов. Компания может тратить свои ресурсы на что-то некоммерческое, на то, что не несет для нее непосредственной выгоды, но сама по себе такая деятельность отражает факт, что у компании есть какие-то ценности.

