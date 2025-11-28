Время инвестировать в загород

В условиях нестабильности финансовых рынков инвестиции в недвижимость остаются одной из самых предсказуемых опций для частных инвесторов.

«Загородный клуб ОХТА» у парка Охта, по мнению экспертов, демонстрирует высокую инвестиционную привлекательность

Фото: «Загородный клуб ОХТА» «Загородный клуб ОХТА» у парка Охта, по мнению экспертов, демонстрирует высокую инвестиционную привлекательность

Фото: «Загородный клуб ОХТА»

Как отмечает Ольга Рянкель, руководитель направления исследований жилой недвижимости Nikoliers, сейчас перспективна ниша сервисных апартаментов загородного формата, где спрос значительно опережает предложение. «Эта ниша только развивается, при этом текущий спрос на туристическое загородное размещение значительно превышает предложение»,— подчеркивает эксперт.

Надежность инструмента подтверждает его способность защищать от инфляции. «За десятилетний период инвестиции в недвижимость значительно опередили инфляцию: стоимость квадратного метра в Петербурге выросла на 72%, а в Ленобласти — на 82% сверх инфляционных показателей. Дополнительным преимуществом стала возможность сдачи в аренду, приносящая около 40% дохода от первоначальных вложений за весь период. Таким образом, совокупный доход инвестора с учетом аренды превысил инфляцию на 112% для Санкт-Петербурга и на 122% для Ленобласти, подтверждая эффективность недвижимости как инвестиционного инструмента»,— приводит расчеты инвестиционный директор проекта «Загородный клуб ОХТА» Елена Румянцева.

«Недвижимость является одним из самых надежных инструментов для защиты от инфляции. Это показали кризисы 1990-х, 2008 и 2014 годов»,— указывает Яна Лепешина, руководитель отдела продаж сети апарт-отелей Vertical.

Актуальность тезиса демонстрирует статистика: по данным госпожи Рянкель, рост цен на недвижимость Петербурга за год составил около 20%, что значительно превышает уровень инфляции в 7,7%.

Загородная недвижимость повторяет успешный путь апарт-отелей, становясь перспективным сегментом для инвесторов, полагает госпожа Лепешина. «Сейчас девелоперы и инвесторы идут в этот сегмент осторожно, но первопроходцы с высокой вероятностью останутся довольны результатом»,— уверена она.

Растущий турпоток в Санкт-Петербург (ожидается прирост на 10% к концу 2025 года) создает благоприятные условия для развития загородных проектов. Северная столица популярна у российских путешественников, а смягчение визовых требований для туристов из дружественных государств также дает свой бонус. «Кроме того, аудиторией загородных отелей Петербурга и Ленобласти являются жители города, в основном выбирающие размещение на три-четыре дня. Отдельным трендом региона является активное развитие велнес-зон в загородных рекреационных апарт-комплексах, включая бассейны, спа и банные комплексы»,— делится госпожа Рянкель.

Рост внутреннего туризма на 40% с 2022 года усилил инвестиционную привлекательность загородной недвижимости, отмечает госпожа Румянцева. Спрос сместился в сторону апартаментов, которые сочетают комфорт с простотой эксплуатации, обеспечивая владельцам стабильный арендный доход и перспективы долгосрочного роста стоимости.

«Для загородных апартаментов рекреационного назначения обязательными требованиями являются экологически благоприятная локация, пешая доступность рекреационного водоема или крупного объекта спортивной или релакс-инфраструктуры»,— добавляет госпожа Рянкель.

При выборе объекта эксперты советует обращать внимание не только на локацию, но и на концепцию. «Для загородных проектов природное окружение критически важно: расстояния увеличиваются, и само место с окружающей природой становится ключевым фактором. Наличие водоема, леса или холмистой местности — это не бонус, а реальное конкурентное преимущество»,— говорит госпожа Лепешина.

При этом, по ее словам, понимание целевой аудитории и проработанная концепция определяют потенциал туристического трафика и возможной прибыли даже в перспективных локациях.

Среди актуальных проектов эксперты называют «Репин» RBI, «Резиденции Рощино» и «Морскую ривьеру». Летом стартовало строительство «Загородного клуба ОХТА» напротив всесезонного курорта. Как отмечает Ольга Рянкель, проект был запущен с учетом растущего спроса на формат загородных апартаментов. Ключевыми преимуществами локации стали близость к городу (8 км до КАД), развитая инфраструктура и природное окружение. Эти факторы, по ее мнению, будут способствовать стабильной заполняемости. Концепция предусматривает различные варианты использования: апартаменты доступны как для частного использования, так и для передачи в управление с целью получения арендного дохода. Такой подход соответствует текущим рыночным трендам, где востребованы объекты, сочетающие рекреационные качества с инвестиционным потенциалом.

Алиса Мальцева