Оздоровительный туризм России: социальная миссия и инвестиционная привлекательность

Лев Мазараки, председатель совета директоров инвестиционно-промышленной группы «Стилобат», о том, как государство и бизнес возрождают курортную систему России

Председатель совета директоров инвестиционно-промышленной группы «Стилобат» Лев Мазараки

Фото: ГК «Стилобат»

Российская туристическая отрасль наряду с IT-сектором уверенно входит в число лидеров по темпам роста, демонстрируя значительный инвестиционный потенциал. Согласно данным Ростуризма, в 2024 году внутренний турпоток превысил 90 млн поездок, что подтверждает устойчивость спроса. За восемь месяцев 2024 года был зафиксирован уже 61 млн поездок, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что указывает на продолжающуюся положительную динамику.

В рамках этой тенденции особенно выделяется санаторно-курортный сегмент, который проходит этап глубокой модернизации и представляет собой перспективную рыночную нишу. В отличие от модели прошлого века, характеризовавшейся централизованным государственным финансированием, современный рынок развивается на принципах частно-государственного партнерства и коммерческой эффективности. Такой эволюционный переход открывает новые возможности для бизнеса, формируя качественно новое предложение, ориентированное на современного потребителя.

На смену узконаправленным медицинским программам пришел комплексный подход, сочетающий традиционные методы с современными велнес-практиками. Сегодня санатории предлагают не просто медицинские процедуры, а целостную концепцию оздоровления, включающую спа-комплексы, фитнес-программы и правильное питание. Именно поэтому данное направление представляет значительный интерес для инвесторов, ориентирующихся на растущий сегмент здоровья и превентивного ухода.

Государственная политика формирует благоприятные регуляторные и инфраструктурные условия для развития отрасли. Стратегические инициативы, такие как национальный проект «Туризм и гостеприимство», нацелены на системное развитие курортов, что снижает риски для частных капиталовложений. Особое внимание уделяется перспективным кластерам, например, всесезонному курорту «Архыз», который демонстрирует успешное сочетание природного потенциала с современными стандартами гостеприимства и управления. Развитие горнолыжной и оздоровительной инфраструктуры в этом регионе является примером эффективного проекта с высоким мультипликативным эффектом для экономики.

Инвестиции в курорт «Архыз» уже показали значительный экономический эффект: с 2022 года там было создано 1950 рабочих мест. Инвестиционная программа до 2030 года оценивается в 49,5 млрд рублей, с планами по увеличению номерного фонда до 8 тыс. мест и приему до 2 млн туристов ежегодно. Это создает устойчивую основу для долгосрочной окупаемости проектов.

Высокий спрос на оздоровительные услуги формируется не только в курортных регионах, но и в крупных деловых и промышленных центрах, таких как Москва. Для значительного числа жителей мегаполисов, испытывающих стрессовые нагрузки, регулярный оздоровительный отдых трансформируется из роскоши в осознанную необходимость для поддержания продуктивности. Значительное количество людей, проживающих в столице, занято на производственных предприятиях. Для этой категории граждан особенно важно создавать доступные зоны рекреации в непосредственной близости от мегаполиса. Таким образом, формируется стабильный спрос, открывающий нишу для проектов, расположенных в шаговой доступности от крупных городов.

В результате сегодня оздоровительный туризм превращается из узкоспециализированного сегмента в массовое явление. Этому способствует как повышение благосостояния населения, так и растущая осознанность в вопросах здоровья. Современный потребитель ищет не просто место для проведения отпуска, а комплексное решение, позволяющее совместить отдых с заботой о здоровье, получением новых впечатлений и эмоциональной разгрузкой. Это создает устойчивый спрос на качественные оздоровительные услуги и формирует лояльную клиентскую базу. Государственная поддержка отрасли, выраженная, в том числе, в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», обеспечивает благоприятные условия для инвестиций. Совокупный объем частных вложений в объекты размещения и сопутствующую инфраструктуру (аквапарки, горнолыжные трассы) приближается к 2 трлн рублей.

Как подчеркивают аналитики, отрасль демонстрирует значительный мультипликативный эффект: по оценкам, на один привлеченный рубль государственных инвестиций приходится до 10 рублей частных средств. Вклад бизнеса в создание новых и модернизацию существующих курортов не только способствует экономическому развитию территорий, созданию рабочих мест, улучшению инфраструктуры, но и дополнительно стимулирует развитие смежных секторов: от строительства и транспорта до сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В стратегической перспективе санаторно-курортный комплекс может стать одним из драйверов экономического роста, отвечая и потребностям населения в качественном оздоровительном отдыхе, и интересам инвесторов, ищущих перспективные направления для вложения капитала. Уникальное сочетание природных лечебных ресурсов России, развивающейся инфраструктуры и растущего потребительского спроса создает прочную основу для построения конкурентоспособной и рентабельной национальной курортной индустрии. Дальнейшее развитие этой отрасли будет способствовать не только укреплению человеческого капитала, но и диверсификации экономики, обеспечивая привлекательную доходность для частных инвестиций.