Город контрастов

Санкт-Петербург — один из главных промышленных центров страны. Экономика города демонстрирует устойчивую динамику благодаря ряду отраслей, способных обеспечивать долгосрочный рост и бюджетную стабильность. Эксперты рассказали, какие из них сегодня являются основными драйверами, а кому, наоборот, требуется поддержка.

Санкт-Петербург традиционно является одним из важнейших центров промышленного развития России, где особенный акцент — на машиностроении, судостроении, радиоэлектронике, фармацевтике и пищевой промышленности. Во многом это связано с наличием в городе исторически сильной производственной и технологической базы, а также развитого научно-образовательного комплекса.

Еще одним ключевым драйвером экономики Северной столицы, по словам Дмитрия Панова, председателя Санкт-Петербургского отделения «Деловой России», является туристическая индустрия, которая не только вносит существенный вклад в валовый региональный продукт города благодаря миллионам туристов, но и обеспечивает мультипликативный эффект для развития целого ряда смежных отраслей: гостиничного бизнеса, сектора общественного питания, транспорта, торговли сувенирной продукцией.

По данным Росстата, за девять месяцев текущего года индекс промышленного производства города составил 105,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. За это время петербургские промышленные предприятия отгрузили продукции на общую сумму 3,26 трлн рублей. Как отмечает Александр Ходачек, вице-президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, по итогам девяти месяцев можно проанализировать структуру экономики Санкт-Петербурга через призму доходной части бюджета — налога на прибыль и НДФЛ, что позволяет оценить вклад различных отраслей.

Наибольший объем здесь, по словам эксперта, обеспечивают обрабатывающее производство, производство электроэнергии и услуги естественных монополий, транспортировка и связь, а также логистика и ритейл. Эти направления продолжат развиваться и в 2026 году. Внутри обрабатывающей промышленности на первом месте — машиностроение, производство крупных электромашин и судостроительный кластер, где задействован практически весь спектр промышленных предприятий не только Петербурга, но и всего Северо-Запада и других регионов. Город производит атомные ледоколы, военные корабли, подводные лодки, рыболовецкие суда и суда вспомогательного обеспечения.

«Отдельно стоит отметить авиационную промышленность и радиоэлектронику — высокоточное машиностроение, которым Петербург всегда отличался. Значительная часть этих предприятий относится к оборонно-промышленному комплексу, но везде присутствует продукция двойного назначения, при этом гражданская продукция занимает достаточно большой объем в общем выпуске»,— заключает господин Ходачек.

Надежда Капустина, профессор кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ, соглашается, что сегодня ключевыми драйверами для роста экономики города выступают промышленное производство, судостроение, фармацевтическая индустрия и информационные технологии. Судостроительный комплекс, представленный крупнейшими предприятиями оборонного и гражданского профиля, получает мощный импульс от программ импортозамещения и модернизации флота. Фармацевтическая промышленность активно наращивает производственные мощности в ответ на стратегическую задачу обеспечения лекарственной безопасности страны. Локализация производства полного цикла становится приоритетом для крупнейших международных и отечественных компаний, разместивших производства в регионе.

IT-сектор Санкт-Петербурга, по мнению эксперта,— наиболее динамично развивающееся направление. «Город традиционно выступает центром подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, а наличие развитой экосистемы технологических компаний, стартап-акселераторов и исследовательских центров создает благоприятную среду для инноваций и привлечения инвестиций в разработку программного обеспечения, цифровых сервисов и решений в области искусственного интеллекта. Машиностроение и энергетическое оборудование также сохраняют позиции значимых отраслей. Активно развивается сегмент производства турбин, генераторов и комплексного энергетического оборудования для внутреннего рынка и экспорта, что обусловлено как географическим положением города с развитой портовой инфраструктурой, так и наличием научно-производственной базы мирового уровня»,— резюмирует госпожа Капустина.

Скрытый потенциал

Наряду с лидирующими секторами петербургской экономики эксперты выделяют и те, для развития которых требуется более активная поддержка. Так, по словам Надежды Капустиной, легкая промышленность и текстильное производство практически утратили былое значение вследствие длительного периода деиндустриализации, высокой конкуренции со стороны импортной продукции и недостаточных инвестиций в модернизацию производственных мощностей. Дмитрий Панов отмечает, что сегодня легкая промышленность испытывает острую нехватку квалифицированных технологических кадров, а также серьезное конкурентное давление со стороны иностранных производителей одежды и обуви.

Александр Ходачек также обращает внимание на производство бытовых приборов и товаров хозяйственного назначения с учетом ухода многих крупных компаний. «Даже на полках магазинов легкая промышленность представлена основном импортной продукцией — сложно найти товары с маркировкой "Сделано в Петербурге". Эти отрасли занимают сейчас менее 2% в общем объеме, и пока не удается преодолеть это отставание. Между тем Петербург исторически был лидером обувной промышленности: здесь действовало как минимум пять предприятий по производству обуви и сопутствующих изделий, а также огромное количество текстильных предприятий. О масштабах можно судить по зданиям бывших фабрик, которые сегодня используются под бизнес-центры»,— поясняет эксперт.

Среди других отраслей, нуждающихся в поддержке, Дмитрий Панов также выделяет робототехнику, которая является сравнительно новой для страны и города сферой экономической деятельности, однако от темпов внедрения роботов в производственные и технологические процессы предприятий будет зависеть и повышение производительности труда, и решение кадровых вопросов. «Автомобилестроение — учитывая практические планы правительства Санкт-Петербурга по перезапуску ряда автозаводов, открытию новых автопроизводств и более чем двукратного увеличения выпуска автомобилей,— может буквально "возродиться из пепла" и стать новым драйвером городской экономики»,— полагает эксперт.

Наконец, по словам госпожи Капустиной, переживают период турбулентности строительная отрасль и туристическая индустрия. Первая сталкивается с трансформацией системы проектного финансирования, ужесточением требований к застройщикам и колебаниями платежеспособного спроса населения на жилье, высокими ипотечными ставками, сложностью согласовательных процедур в историческом центре. А вторая — с ограничениями инфраструктурного характера, недостаточным развитием сервисной составляющей и сезонностью турпотока. Однако внутренний туризм сегодня демонстрирует признаки восстановления после периода ограничений.

«Также стоит отметить, что сельское хозяйство в структуре городской экономики традиционно занимает ограниченную долю. Сдерживающими факторами здесь являются территориальные особенности мегаполиса и специфика аграрной инфраструктуры. В то же время модернизация отдельных производств и точечная господдержка позволяют сектору сохранять стабильность, несмотря на отсутствие высоких темпов роста»,— заключает Владимир Катенев, президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

Прогноз на будущее

Эксперты отмечают, что показатели экономического развития Санкт-Петербурга стабильно выше среднероссийских. «За девять месяцев оборот действующих организаций вырос на 6,9%, индекс промышленного производства — на 5,1%, строительство — на 3,6%, транспортировка и хранение — на 6,8%. Численность работников в организациях увеличилась на 2,4%, средняя заработная плата составляет 116 тыс. рублей. Поскольку это данные за девять месяцев, можно говорить о сложившихся тенденциях по итогам года. Да, будет замедление экономики, но оно не будет носить критический характер, особенно на фоне среднероссийских показателей»,— уверен господин Ходачек.

По мнению господина Панова, в целом, учитывая продолжающееся давление высоких процентных ставок и утвержденные на федеральном уровне налоговые изменения, в 2026 году можно ожидать умеренно стабильной динамики развития петербургской экономики. При этом укреплению экономической базы города будут способствовать реализация крупных инфраструктурных мегапроектов в сфере транспорта и логистики, обеспечивающих загрузку промышленных отраслей, и занятость десятков тысяч квалифицированных специалистов, а также масштабное внедрение роботизированных технологий в производственные процессы, способствующее повышению производительности труда и конкурентоспособности предприятий.

Среди других позитивных факторов эксперт выделяет стабильную работу оборонно-промышленного комплекса города и уверенное выполнение государственных заказов; расширение и модернизация инфраструктуры особой экономической зоны «Санкт-Петербург»; активное внедрение современных цифровых решений в управление городским хозяйством и предоставление государственных услуг населению и бизнесу; а также стимулирование экспорта продукции петербургских компаний, в том числе благодаря активному участию компаний города в зарубежных выставочных мероприятиях.

По словам Надежды Капустиной, прогнозируя развитие экономики Санкт-Петербурга в 2026 году, можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что город сохранит положительную динамику роста, опираясь прежде всего на промышленное производство, высокотехнологичные отрасли и логистический комплекс. Предпосылки такого прогноза кроются в реализации крупных инфраструктурных проектов, программы импортозамещения и развития транспортных коридоров. В результате формируются благоприятные условия для привлечения инвестиций и наращивания производственных мощностей. Особую роль в предстоящем периоде будут играть отрасли, связанные с разработкой программного обеспечения, созданием цифровых платформ и внедрением решений на базе искусственного интеллекта и больших данных.

«Фармацевтическая промышленность будет развиваться благодаря запуску новых производственных линий и расширению номенклатуры выпускаемой продукции. Судостроение получит импульс от реализации государственного оборонного заказа и программ обновления гражданского флота, включая строительство ледокольного флота и специализированных судов. Логистический и транспортный комплекс выиграет от развития международных транспортных коридоров и проектов модернизации портовой инфраструктуры»,— добавляет госпожа Капустина.

По мнению господина Катенева, экономика Санкт-Петербурга в 2026 году, по предварительным оценкам, может вырасти на 3–3,5%. Прогноз основан на стабилизации внутреннего спроса, высокой загрузке предприятий, реализации инфраструктурных проектов и адаптивности бизнеса к внешним условиям. «Ключевой вклад в динамику обеспечат отрасли с развитой производственной базой: судостроение, радиоэлектроника, машиностроение, фармацевтика, логистика и IT. Существенным остается влияние туристического и культурного сектора, поддерживающего сферу услуг. Дополнительный импульс развитию придают меры государственной поддержки, а также деятельность Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты»,— считает он.

В целом же, по мнению экспертов, устойчивость экономического развития Северной столицы будет зависеть от способности региональных властей и бизнес-сообщества решать структурные проблемы, такие как вопросы дефицита квалифицированных кадров в высокотехнологичных отраслях, модернизации инженерной и транспортной инфраструктуры, а также создание благоприятного инвестиционного климата через снижение административных барьеров и повышение предсказуемости регуляторной среды.

Антонина Егорова