Контуры устойчивого развития

Основываясь на мнении экспертов, можно сказать, что экономика Санкт-Петербурга неоднородна. С одной стороны, есть развитые отрасли, такие как промышленность, судостроение и IT — главная надежда на будущее, полное новшеств. С другой стороны, существуют менее заметные, но важные сектора. Например, доля легкой промышленности сейчас незначительна, хотя раньше город был лидером в производстве обуви и тканей, а теперь сложно найти товары с надписью «Сделано в Петербурге».

Мария Кузнецова

Фото: Сергей Добрышев Мария Кузнецова

Фото: Сергей Добрышев

О прежнем размахе отрасли говорят здания бывших фабрик, которые теперь превратились в общественные пространства и бизнес-центры. Среди главных причин упадка легкой промышленности эксперты называют продолжительную деиндустриализацию, конкуренцию с иностранными товарами, нехватку современного оборудования, а также опытных кадров. Но важно не только восстанавливать старое, но и развивать новое. Например, сферу робототехники, от которой будет зависеть то, как быстро будет расти производительность труда и как решатся проблемы с кадрами на предприятиях.

При этом, несмотря на непростую экономическую ситуацию, предприниматели продолжают активно заниматься благотворительностью, адаптируясь к новым реалиям. Как отмечают участники рынка, помощь становится более осмысленной и системной: компании предпочитают выстраивать долгосрочное партнерство с фондами, а не ограничиваться разовыми акциями.

Таким образом, благотворительность постепенно превращается в важную часть корпоративной стратегии. Многие компании вовлекают в эту работу своих сотрудников, понимая, что совместные социальные инициативы не только укрепляют командный дух, но и наполняют работу дополнительным смыслом.

Мария Кузнецова, редактор Guide «Цифровая экономика»