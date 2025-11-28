Надзор добился замены коммуникаций водоснабжения в селе Саратовской области

В селе Александров-Гай Саратовской области заменили инженерные коммуникации водоснабжения после принятых прокуратурой мер. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что летом этого года в Александрово-Гайском районе было зафиксировано 38 случаев отключения холодной воды. Причиной многих из них стало ненадлежащее состояние водопроводных сетей. При этом МУП «Коммунальный сервис» должного ремонта не осуществляло.

По итогам проверки прокуратура внесла представление директору предприятия. На сегодняшний день нарушения устранены — заменены самые проблемные участки трубопровода общей протяженностью более 900 м.

Павел Фролов