Мэрия Уфы попробует еще раз продать право на реновацию массива за Телецентром

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Сергей Кожевников подписал постановление о новых торгах на право комплексного развития кварталов на склоне между историческим центром города и поселком Нижегородка — территории, ограниченной улицами Пушкина, Султанова, Чернышевского, Малой Ахтырской, Гончарной, Стрелочной, Правой Белой и Лесопильной.

Под застройку власти отводят 37,9 га массива частных домов. Вместо них победитель торгов сможет построить до 400 тыс. кв. м нового жилья.

Начальная цена права на застройку составит 21,7 млн руб. В июне мэрия объявила первые торги на право комплексного развития территории, однако на участие в них заявку никто не подал.

По новым условиям, срок реновации увеличился с 15 до 20 лет. В то же время, инвестиции в развитие территории не могут быть меньше 92,9 млрд руб. (ранее речь шла о 67,9 млрд руб.). Также девелопер должен предусмотреть строительство школы на 2,2 тыс. мест и детского сада на 400 мест.

