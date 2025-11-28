Ольга Дергунова о формировании новой карты мирового бизнес-образования

Мы живем в эпоху, когда меняется не только политическая и экономическая карта мира, но и его интеллектуальная география. Бизнес-образование, всегда чутко реагировавшее на запросы экономики, сегодня переживает один из самых масштабных разворотов. Окончательно ли произошла переориентация с трансатлантического вектора на Азию и «глобальный Юг» в целом? Думаю, дело не столько в «переориентации», сколько в становлении многополярной модели, где новые центры влияния не заменяют старые, но начинают играть роль равноправных партнеров в создании знаний и подходов.

Ольга Дергунова, руководитель «ВТБ Образование», старший вице-президент Банка ВТБ, директор Высшей школы менеджмента СПбГУ

Фото: «ВТБ Образование» Ольга Дергунова, руководитель «ВТБ Образование», старший вице-президент Банка ВТБ, директор Высшей школы менеджмента СПбГУ

Если раньше международное сотрудничество в управленческом образовании строилось по модели «учиться у Запада», с фокусом на стандартизацию и адаптацию готовых моделей, то сегодня мы идем по пути соавторства. Это особенно заметно в отношениях с Китаем, Индией, странами БРИКС и Африки. Из 33 новых международных партнеров ВШМ СПбГУ 26 находятся именно в этих регионах. Сегодня уже можно смело утверждать, что речь идет не просто о смене вектора: это смена логики.

Классические программы двойных дипломов, безусловно, остаются очень востребованным форматом. В 2024 году ВШМ СПбГУ запустила такую программу с Университетом Фудань — одним из старейших и самых престижных университетов Китая. Теперь студенты наших программ «Менеджмент» (Master in Management) и «Корпоративные финансы» (Master in Corporate Finance) могут получить степень магистра международного бизнеса (Master in International Business) или финансов (Master in Finance) в Шанхае, погрузившись в логику азиатских рынков. Но одного обмена студентами сегодня уже недостаточно.

Будущее — за созданием совместных исследовательских и образовательных экосистем, ориентированных на решение конкретных отраслевых задач. Яркий пример такой коллаборации — недавнее трехстороннее соглашение между СПбГУ, «Роснефтью» и Институтом развития менеджмента (MDI) из Индии, подписанное на полях Петербургского международного экономического форума. В его рамках мы создаем не просто программу, а среду для развития управленцев, где академическая теория СПбГУ, практический опыт ведущей нефтегазовой компании и инновационные педагогические подходы индийских коллег объединяются для подготовки кадров, способных работать в сложнейших условиях международных проектов.

Форматы академического партнерства становятся гибче и сложнее: это и консорциумы для решения отраслевых задач, и совместные научные центры. Это горизонтальное научное взаимодействие, где стороны — равноценные генераторы знаний. Одним из результатов такого взаимодействия станет издание совместной российско-китайской монографии, участие в создании которой при поддержке ВТБ приняли более двадцати авторских коллективов Школы менеджмента Харбинского политехнического университета и Высшей школы менеджмента СПбГУ Исследователи двух стран поделятся наработками по широкому кругу тем: от экономики, менеджмента и data science до поведенческой психологии, теории коммуникаций и устойчивого развития.

Работа с Китаем — это тест на зрелость для всей российской системы образования и бизнеса. Здесь недостаточно знать язык или внешнеэкономические формальности. Нужно понимать цивилизационный контекст, логику принятия решений. Именно этот запрос бизнеса и лег в основу образовательного интенсива «Китайский ход: от культурных кодов к бизнес-стратегиям», который ВТБ и ВШМ СПбГУ разработали для владельцев и топ-менеджеров российских компаний. Мы видим огромный интерес к глубокому пониманию особенностей делового мышления в Ките и среди представителей бизнеса только начинающих взаимодействовать с КНР, и со стороны тех, кто имеет более продолжительный опыт.

Диалог с будущим партнером нужно начинать выстраивать еще на студенческой скамье. Именно для этого в нашем кампусе на «Михайловской даче» уже во второй раз прошел масштабный форум «Китай Бизнес Культура» (КБК).

Это больше чем просто мероприятие, это живая экосистема, где студенты, эксперты и представители бизнеса вместе создают тот самый «мост» между нашими странами. В программе — не только дискуссии с генконсулом КНР и лидерами бизнеса о приоритетах партнерства, но и кейс-чемпионат от ВТБ, и погружение в культурный код через театр и традиционные ремесла. Мы видим, как горят глаза у студентов, и понимаем: именно здесь, на таких площадках рождаются те самые управленцы будущего, для которых Китай — не экзотика, а понятная и интересная деловая среда.

Умение вести дела в Азии становится ключевым навыком управленца XXI века. И это касается не только Китая. Наша совместная программа Executive MBA с AlmaU из Казахстана, недавно вошедшая в мировой рейтинг QS,— подтверждение того, что качественное образование, востребованное в регионах Глобального Юга, возможно создавать и в партнерстве с ближайшими соседями.

При этом цифровизация создает благоприятную среду, в том числе для трансграничного взаимодействия. 230 российских вузов, включая СПбГУ, тестируют модель, стирающую грань между онлайн- и офлайн-обучением, когда студенты и преподаватели могу находиться в разных концах света. Но технологии — это инструмент. Главное — содержание и партнерства, которые наполняют образовательные программы реальной практикой и кросс-культурным контекстом.

Новая география бизнес-образования — это не только смена флажков на карте партнерств. Это переход от иерархической модели «центр — периферия» к созданию сетевой, полицентричной структуры. В этой структуре ценность партнера определяется не его географическим положением, а способностью предложить уникальную экспертизу и глубокое понимание локальных особенностей.

Глобальный Юг сегодня — это уже 45% мировых научных публикаций. Игнорировать этот интеллектуальный потенциал — значит добровольно отказаться от участия в формировании будущего глобальной экономики. Наша задача — не догонять, а вместе с новыми партнерами создавать это будущее. И начинается этот путь как в ректорских кабинетах при подписании соглашений, так и в студенческих аудиториях, где завязывается диалог, которому предстоит определить наше общее завтра.

Одним из ярких подтверждений верности этого курса для нас стало недавнее достижение: в 2025 году Высшая школа менеджмента СПбГУ впервые была удостоена эксклюзивного статуса «5 Palmes Emeritus» в международном рейтинге Eduniversal. Это наивысший уровень признания, который присваивается бизнес-школам, десятилетиями демонстрирующим лидерство и глобальное влияние. Это признание со стороны международного академического сообщества (а решающую роль играет голосование деканов ведущих бизнес-школ мира) особенно ценно в условиях существующих внешних вызовов. Оно подтверждает, что выбранная нами стратегия развития, в том числе активная работа с партнерами из стран БРИКС и Глобального Юга, является конкурентоспособной и признается на мировой арене.