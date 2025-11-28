Челябинку осудили условно за хранение немаркированных сигарет на продажу

Ленинский районный суд Челябинска признал 48-летнюю местную жительницу виновной в хранении с целью сбыта немаркированных табачных изделий на 1,5 млн руб. (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что предпринимательница приобрела у неустановленного лица немаркированные сигареты на 1,5 млн руб. Для дальнейшего сбыта она перевезла продукцию в гараж и в магазины «Табак» в Ленинском районе. В мае этого года 11 тыс. пачек сигарет различных марок изъяли сотрудники правоохранительных органов.

После объявления приговора товар уничтожат. Кроме того, автомобиль горожанки Mazda 3, который она использовала при совершении преступления, конфисковали в доход государства.

Виталина Ярховска