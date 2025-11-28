Распространитель «мастер-кладов» из Мурино получил 12 лет колонии строгого режима

Жителя Ленинградской области Михаила Васильева осудили на 12 лет колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд и следствие установили, что Васильев расфасовывал и реализовывал так называемые «мастер-клады». Его задержали в конце сентября 2023 года в лесополосе поселка Солнечное, где он получил около 100 гр запрещенного вещества.

В ходе обысков по месту проживания обвиняемого в Мурино изъяли уже расфасованные партии синтетической смеси общим весом 8,5 гр, приготовленной для дальнейшего сбыта.

Андрей Маркелов