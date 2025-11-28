В развитие квартала у проспекта Салавата Юлаева в Уфе вложат от 41 млрд рублей

Администрация Уфы постановила провести конкурс на право комплексного развития территории в квартале Казанской улицы, городских лесов, проспекта Салавата Юлаева и реконструируемой улицы имени города Галле. Документ опубликован на сайте мэрии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», площадь участка составляет 19,6 га. На территории планируют снос пяти многоквартирных жилых домов и 211 частных домов и хозяйственных построек. Вместо них победитель конкурса на комплексное развитие территории сможет построить до 241 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах неограниченной этажности.

Минимальная цена права на заключение договора о комплексном развитии территории составит 8,6 млн руб. Участники торгов обязаны подтвердить наличие не менее 321,2 млн руб. для сноса и расселения построек, а также выкупа участков под строительство детского сада на 260 мест.

Победитель конкурса должен будет вложить в застройку территории не менее 41,4 млрд руб.

Майя Иванова