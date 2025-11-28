В Миассе почти три года выгуливали собаку на крыше магазина

В Миассе судебные приставы добились от местной жительницы исполнения решения суда о запрете выгуливать собаку на крыше магазина и демонтаже несанкционированного выхода из квартиры. Это произошло спустя почти три года с начала судебного разбирательства, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Заявление в суд направила собственница магазина, расположенного в одноэтажном пристрое к пятиэтажному жилому дому. Она указала в иске, что в один из дней обнаружила на потолке магазина следы протекания жидкости с резким запахом экскрементов. «В ходе осмотра кровли было установлено, что в квартире ответчика произведена перепланировка: за счет расширения оконного проема на фасаде пятиэтажки оборудован отдельный дверной проем, ведущий на крышу магазина»,— сообщает УФССП. Рядом с выходом стояли стол со стульями, напольная сушилка, мусорное ведро, собачья миска, а кровля была покрыта отходами жизнедеятельности животного.

Суд установил, что незаконная перепланировка с вмешательством в конструкцию несущей стены дома может угрожать здоровью и жизни жильцов пятиэтажки. Выгул животного на крыше магазина также нарушает права людей на проживание в комфортных и благоприятных условиях. Миасский городской суд обязал ответчицу привести стену дома в первоначальное состояние и запретил выгуливать собаку на крыше и ходить по ней.

Добровольно решение суда горожанка не исполнила. Миасское РОСП возбудило исполнительное производство в отношении должницы. В течение двух последующих лет ей назначили исполнительский сбор в размере 5 тыс. руб., запретили выезжать из страны и совершать регистрационные действия с автомобилями Volkswagen Touareg и Hyundai Solaris. Кроме того, горожанку 11 раз привлекали к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 19 тыс. руб.

«Настойчивая позиция судебных приставов привела к необходимому результату — часть стены была восстановлена, на месте двери вновь появилось окно. Произведенные работы были засвидетельствованы специальным актом, на основании которого исполнительное производство было окончено»,— сообщают приставы. Должница оплатила штрафы. Все ограничения в отношении нее отменили.