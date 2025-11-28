Ветеранов Афганистана будут судить за хищение активов санатория «Русь»

В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы (ОООИВА) «Инвалиды войны» Андрея Чепурного и еще одного ветерана-афганца Валерия Белялова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются следственным департаментом МВД в растрате в особо крупном размере и пособничестве в растрате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Чепурной

Фото: Мосгорсуд Андрей Чепурной

Фото: Мосгорсуд

По версии следствия, в марте 2017 года председатель ОООИВА Андрей Чепурной при пособничестве Валерия Белялова, являвшегося гендиректором АНО «Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн "Ветеран — Русь"», похитил комплекс санатория «Русь» (бывшая здравница ЦК КПСС, использовалась для реабилитации инвалидов войны) из 48 объектов недвижимости в городском округе Руза Московской области.

Для этого участникам собрания центрального правления ОООИВА были сообщены недостоверные сведения, которые послужили основанием для заключения договора о безвозмездной передаче имущества в пользу АНО «Центр "Ветеран — Русь"» (Томск). Общая стоимость растраченных активов превысила 3 млрд руб. Андрей Чепурной и его соратники в принципе не могли передавать куда бы то ни было объекты «Руси», так как санаторий не находился в собственности ОООИВА, а только управлялся организацией.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено Генпрокуратурой в Дорогомиловский райсуд Москвы для рассмотрения по существу.

При этом следует отметить, что бывший офицер ГРУ Чепурной, награжденный двумя орденами Красной Звезды за Афганистан, уже был осужден за махинации с активами ветеранов к условному сроку. Сама ОООИВА за многочисленные финансовые нарушения ликвидирована решением Верховного суда, удовлетворившего иск Минюста.

Николай Сергеев