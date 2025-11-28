Самарский застройщик получил премию DomClick

Самарский специализированный застройщик «Парковый» (ООО «СЗ "Парковый"») получил федеральную премию DomClick Award. Информация об этом опубликована на сайте DomClick.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект жилого комплекса «Можно Парковый» признан победителем в номинации «Лучший ЖК с умным домом Sber» за внедрение современных технологий и систем для комфортной жизни.

Федеральная премия DomClick Award отмечает лучших игроков российского рынка недвижимости: агентства недвижимости, застройщиков и подрядчиков ИЖС. Жюри оценивает архитектуру, инженерные решения, благоустройство и соответствие проекта современным запросам жителей. «Цель премии — подчеркнуть значимость вклада каждой компании в развитие отрасли и создание комфортной среды для жизни людей»,— говорится на сайте DomClick.

Церемония награждения победителей в 50 номинациях состоялась 26-27 ноября в Москве.

ЖК комфорт-класса «Можно Парковый» возводится в Октябрьском районе Самары на пересечении улицы Ново-Садовой и Паркового переулка. Преимуществами проекта называется подземный паркинг с количеством парковочных мест равным количеству квартир, закрытый двор без автомобилей, эксплуатируемая крыша, квартиры для людей с ограниченными возможностями и пр.

Сабрина Самедова