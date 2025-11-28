Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Самарский застройщик получил премию DomClick

Самарский специализированный застройщик «Парковый» (ООО «СЗ "Парковый"») получил федеральную премию DomClick Award. Информация об этом опубликована на сайте DomClick.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект жилого комплекса «Можно Парковый» признан победителем в номинации «Лучший ЖК с умным домом Sber» за внедрение современных технологий и систем для комфортной жизни. 

Федеральная премия DomClick Award отмечает лучших игроков российского рынка недвижимости: агентства недвижимости, застройщиков и подрядчиков ИЖС. Жюри оценивает архитектуру, инженерные решения, благоустройство и соответствие проекта современным запросам жителей. «Цель премии — подчеркнуть значимость вклада каждой компании в развитие отрасли и создание комфортной среды для жизни людей»,— говорится на сайте DomClick. 

Церемония награждения победителей в 50 номинациях состоялась 26-27 ноября в Москве. 

ЖК комфорт-класса  «Можно Парковый» возводится в Октябрьском районе Самары на пересечении улицы Ново-Садовой и Паркового переулка. Преимуществами проекта называется подземный паркинг с количеством парковочных мест равным количеству квартир, закрытый двор без автомобилей, эксплуатируемая крыша, квартиры для людей с ограниченными возможностями и пр. 

Сабрина Самедова