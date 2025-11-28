В Пензе ожидается суд по делу о действиях сексуального характера против девочки

В Пензе суд рассмотрит в отношении 39-летнего иностранного гражданина уголовное дело о совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, днем 19 июня этого года нетрезвый фигурант путем насилия совершил в отношении 17-летней потерпевшей действия сексуального характера на улице Тепличной в Пензе. Несовершеннолетняя смогла вырваться, но он устремился за ней. Преследование закончилось, когда фигурант увидел мать потерпевшей.

Правоохранительные органы установили личность скрывшегося с места преступления иностранца и задержали его. На стадии расследования дела фигурант содержался под стражей. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов