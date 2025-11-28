Британия отказалась участвовать в оборонном проекте ЕС

Переговоры о присоединении Великобритании к флагманскому оборонному фонду ЕС провалились, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Речь идет об оборонной программе Security Action for Europe (SAFE), бюджет которой должен составить €150 млрд. Брюссель рассчитывал, что Великобритания внесет в общеевропейский фонд порядка €6,75 млрд. Однако британская сторона сочла эту сумму слишком большой и предложила взнос в размере €82 млн, рассчитывая при этом все же стать участницей программы. Однако это предложение было отвергнуто Брюсселем.

Крайний срок для завершения переговоров — 30 ноября, и формально у сторон еще есть время, чтобы прийти к соглашению. Но, по словам источников, несмотря на несколько встреч на этой неделе, позиции сторон о размере взноса Британии слишком далеки друг от друга.

В Еврокомиссии, несмотря на неудачные переговоры, настроены оптимистично. «Если на данный момент не удалось прийти к соглашению, давайте не будем забывать, что SAFE изначально задумывалась как открытая платформа, — заявил официальный представитель Еврокомиссии Томас Ренье. — Наши двери всегда открыты для партнеров-единомышленников, особенно для Великобритании».

Фонд SAFE был создан в мае 2025 года. Программа предусматривает предоставление государствам—членам ЕС кредитов на общую сумму до €150 млрд евро для финансирования совместных закупок военного оборудования с целью укрепления оборонной промышленности Европы. Кредиты будут выдаваться до конца 2030 года.

Кирилл Сарханянц