Реалити-проект «Дело в беге» успешно завершился финальным забегом и награждением участников

Забегом и торжественной церемонией награждения завершился 13 сентября спортивный реалити-проект «Дело в беге». Финальным аккордом четырехмесячного марафона стало участие в эстафете «Динамовская миля». На площадке фуд-холла Terminal F состоялась торжественная церемония закрытия спортивного реалити-проекта «Дело в беге». Все участники получили памятные медали.

Проект, реализованный при поддержке «Росмолодежь.Гранты», стартовал в конце апреля. Его главной целью было показать, что начать бегать и добиться первых серьезных результатов может каждый, независимо от уровня подготовки.

Путь к финишу: цифры и факты

На протяжении четырех месяцев, с мая по август, участников из Ижевска и в онлайн-формате ждала насыщенная программа:

17 профессиональных тренировок под руководством опытных тренеров, включая главного тренера проекта Александра Григорьева, были направлены на постановку техники, развитие выносливости и силы.

Четыре экспертных мастер-класса от чемпионов, врачей-диетологов, спортивных психологов и организаторов стартов. Участники узнали о правильном питании, профилактике травм и мотивации.

Проект стер географические границы, позволив присоединиться 100 онлайн-участникам. 30 ижевчан тренировались в офлайне.

«Бег — это свобода, доступная каждому. Мы хотели показать, что начать можно с любым уровнем подготовки. Наши тренеры и эксперты помогли участникам сделать первый шаг и дойти до финиша, и сегодня мы видим счастливые лица, которые победили самих себя»,— поделился впечатлениями руководитель проекта Александр Мерзляков.

Финальным испытанием и праздником стало участие в забеге «Динамовская миля», где каждый финишер получил заслуженную памятную медаль и сертификат участника. Для многих этот забег стал личным преодолением и большим достижением. Особенно приятно для участников было то, что финишные медали вручал трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов.

«”Дело в беге” стало не просто серией тренировок, а настоящим сообществом. Ярким доказательством этого стали цифры активности в социальных сетях: за время проекта было опубликовано 819+ постов от участников, которые набрали более 580 тыс. просмотров и объединили большую аудиторию»,— комментирует результаты координатор проекта Мария Созыкина.

Организаторы поблагодарили всех участников, тренеров, а также партнеров проекта: министерство спорта Удмуртии, молодежную общественную организацию «Атмосфера», федеральную образовательную программу «Мастерская новых медиа», школу бега RunLife, УРООГО «ВФСО “Динамо”», медицинский центр «Файбер Клиник», ИА «Удмуртия», оператора любительских стартов «Калашников Cпорт», магазин Anta Sports, фуд-холл Terminal F, издание «Коммерсантъ-Удмуртия», Event-компанию «Позитив», беседочный комплекс «Фемили Тайм», общественное движение «Креативный Капитал» и многих других. Проект реализован при поддержке «Росмолодежь.Гранты».

Лучшее время начать — сегодня. А лучший результат — это финиш, к которому ты шел. Поздравляем всех финалистов с победой над собой.