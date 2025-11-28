Путин: инициатива саммита в Будапеште исходила от Трампа

Провести российско-американский саммит в Будапеште предложил президент США Дональд Трамп, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам господина Путина, президент США предложил провести саммит в Будапеште из-за хороших отношений обеих сторон с премьером Венгрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Президент РФ Владимир Путин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Владимир Путин отметил, что будет рад встретиться с президентом США в Будапеште, если договоренность о саммите будет достигнута. Он поблагодарил господина Орбана за готовность оказать содействие во встрече российской и американской стороны.

«Спасибо за то, что вы так откликнулись на возможную встречу между мной и президентом США именно в вашей стране»,— сказал президент России (цитата по сайту Кремля).

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор накануне встречи американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским. После звонка господин Трамп заявил, что стороны проведут еще одну встречу в Венгрии.