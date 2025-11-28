Якутскую журналистку приговорили к трем годам колонии за оправдание терроризма

Хабаровский окружной военный суд приговорил якутскую журналистку Александру Александрову по делу об оправдании терроризма. Ей назначили три года колонии общего режима, сообщило интернет-издание SakhaDay.

Заседание проходило в закрытом режиме. По данным издания, прокурор запрашивал для подсудимой пять лет лишения свободы.

Александрову задержали 21 марта, суть обвинений не раскрывалась. Журналистка работала на портале ЯКТ.ру и в SakhaDay. После начала спецоперации она уехала из России, но вернулась в 2024 году.

Никита Черненко