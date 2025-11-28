Житель Челнов получил 16 лет колонии за жестокое убийство знакомого

Верховный суд Татарстана признал 47-летнего жителя Набережных Челнов виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью и из корыстных побуждений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Его также признали виновным в краже и вымогательстве с применением насилия. Установлено, что в феврале 2024 года в подвале дома на ул. Шамиля Усманова осужденный украл у знакомого телефон, требовал 20 тыс. руб. и жестоко избил его, в результате чего тот сломал берцовые кости. Он также нанес ножевые ранения и облил знакомого кипятком. От полученных травм потерпевший скончался.

Суд назначил наказание — 16 лет колонии строгого режима и 1 год 5 месяцев ограничения свободы.

Анна Кайдалова