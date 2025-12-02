Трансформация маркетинга, оптимизация поставок и будущее Арктики

Эффективность технологий, AI-экосистема в компании, стратегические решения в логистике, социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

В бизнес-центре «Арена Холл» 3 декабря пройдет конференция CFO MEET — ежегодная встреча клуба ФИН ПРО, где подводятся итоги года, обсуждаются ключевые тренды и решения, которые формируют финансовую сферу будущего года. Мероприятие адресовано генеральным директорам, руководителям департаментов финансового планирования и анализа. Будут обсуждаться задачи и цели автоматизации процессов, эффективность технологий, новые форматы работы с привычными инструментами, стратегии и операционные модели компаний, а также изменения работы финансового директора в 2026 году

Конференция «Траектория’25» по актуальным бизнес-проблемам состоится 4 декабря в гостинице «Октябрьская». Планируется четыре тематических потока: управление и команда, продажи, автоматизация, маркетинг; консультации по автоматизации от экспертов, которые решают клиентские задачи для производственных компаний, крупных фондов и разрабатывают собственные решения.

Конференция «Питерский промпт. Вторая серия», посвященная нейросетям, пройдет в отеле Airportcity Plaza 7 декабря. В программе — разбор конкретных кейсов о том, например, как компании заменили полкоманды на одного AI-специалиста и не потеряли в качестве; пайплайн «От брейншторма до MVP за 6 часов»; техноразборы. Будут обсуждаться различные сценарии: создание AI-экосистемы в команде и компании; генерация гипотез, упаковка продуктов; fast production и др. Аудитория мероприятия — владельцы бизнесов, копирайтеры, маркетологи, дизайнеры, таргетологи, IT-специалисты и все, кто хочет узнать про реальные возможности нейросетей.

Международный отраслевой форум «СнабТех’25» будет проходить в отеле «Коринтия Санкт-Петербург» 9 декабря. Форум традиционно объединяет экспертов в области снабжения, логистики, промышленности и строительного бизнеса. Эксперты из различных секторов экономики поделятся профессиональным опытом и прогнозами развития отрасли. В программе — изучение реальных кейсов внедрения инновационных решений, представление практических инструментов для оптимизации цепочек поставок, цифровой трансформации, управление рисками и человеческим капиталом. Запланированы цифровой, правовой, HR и строительный треки по вопросам цифровых решений, правовой навигации в снабжении, управления драйверами эффективности гражданского и промышленного строительства.

XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» имени А. Н. Чилингарова состоится в КВЦ «Экспофорум» 9–10 декабря. Мероприятие объединяет представителей органов власти, делового сообщества, научно-образовательных и некоммерческих организаций, для того чтобы проанализировать направления социально-экономического развития Арктической зоны РФ и определить перспективы. Деловая программа включает два пленарных заседания; на дискуссионных площадках будут обсуждаться вопросы экономики, социальной политики, транспорта, инфраструктуры, науки и технологий, экологии, международного сотрудничества, комплексной безопасности Арктической зоны.

Молодежной площадкой форума заявлен просветительский, профориентационный проект «Встреча поколений». Деловую программу дополнит обширная выставочная экспозиция: свои проекты представят российские регионы и крупнейшие компании, работающие в Арктике. Все предложения и инициативы, собранные во время форума, включаются в «Итоговую общественную резолюцию» и направляются в Государственную комиссию по вопросам развития Арктики, в профильные министерства и ведомства.

«Azimut Сити Отель» принимает 10 декабря Top Business Trends Forum — ежегодный форум о ключевых трендах, формирующих стратегическое развитие российского бизнеса. В центре программы — обсуждение направлений, которые будут определять повестку 2026 года: трансформация маркетинга, продаж и коммуникаций; изменения в потребительском поведении; роль технологий и IT-инструментов; противоречивые тенденции — тренды и антитренды, которые формируют новую бизнес-реальность. Запланированы две панельные дискуссии — «Классика» и Digital, а также серия выступлений экспертов-практиков. Форум ориентирован на собственников компаний, руководителей, директоров по маркетингу, коммерческих директоров, руководителей продаж, HR-директоров и специалистов по развитию бизнеса.

Петербургский международный туристский форум «Travel Hub. Приезжай. Зима» пройдет 11–13 декабря. На форуме подведут итоги года и представят инновации в сфере туризма. Выездные сессии состоятся на разных площадках, обширная деловая программа запланирована 12 декабря в КВЦ «Экспофорум». В рамках программы пройдет стратегическая сессия «Развитие международного въездного туризма в регионах России через призму реализации международных туристических продуктов» и панельная дискуссия «Наука в пути: как сделать научно-популярный туризм доступным и привлекательным?». Будут обсуждать актуальные для отрасли темы: создание общего продукта — как музеям и туроператорам говорить на одном языке и увеличивать турпоток; турист нового времени — как совместными усилиями музеев и туроператоров создавать персонализированные и незабываемые впечатления; технологии как основа для нового партнерства музеев и туроператоров. Также пройдет церемония официального открытия международной выставки «Интурмаркет. Зима».

