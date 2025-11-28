В Самарской области причинен ущерб лесному хозяйству на 1,3 млн рублей с начала года
С начала этого года на территории Самарской области выявили 50 незаконных рубок. Лесному хозяйству был нанесен ущерб на сумму 1,3 млн руб. Об этом сообщает минприроды Самарской области.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Из 50 случаев незаконной рубки 46 — рубка сухостоя. За нее грозит административная ответственность В четырех случаях нарушителям грозят уголовные дела по ст. 260 УК РФ.
В минприроды отмечают, что в регионе работают 251 госинспектор и 115 общественников. Лесничества патрулируют по 600 маршрутам. Кроме этого, ведется спутниковый мониторинг, проводятся совместные рейды с полицией.