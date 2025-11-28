Артем Жога призвал усилить психологическую помощь, вернувшимся с СВО

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога призвал глав муниципалитетов усилить работу по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил на заседании совета по развитию местного самоуправления, который прошел на полях форума «Города России» в Екатеринбурге.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Жога отметил, что поддержка ветеранов СВО не должна ограничиваться только предоставлением материальных льгот. Он подчеркнул важность создания условий для их возвращения к полноценной жизни через образование, спорт и общественные инициативы.

Особое внимание, по его словам, следует уделить организации психологической помощи в малых и удаленных населенных пунктах, где нет обилия специалистов и современной инфраструктуры. Для этого господин Жога предложил развивать выездные консультации, распространять опыт телемедицины на психологическую помощь, а также организовать обучение для повышения квалификации местных социальных работников и фельдшеров.

«Участники спецоперации — это неравнодушные люди с колоссальным опытом, дисциплиной и чувством долга, которые пришли на помощь стране в трудный момент. Их участие в жизни муниципалитетов станет важным ресурсом развития»,— сказал Артем Жога.

Полина Бабинцева