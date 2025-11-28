ВЦИОМ: 39% опрошенных россиян указали на сложность материнства в современном обществе

ВЦИОМ опубликовал исследование об отношении россиян к роли матери в современном обществе. Согласно результатам опроса, 39% респондентов считают, что сейчас быть матерью сложнее, чем 20 лет назад. 28% опрошенных заявили, что сейчас эта роль дается легче. 23% респондентов считают, что ничего не изменилось.

«Мужчины чаще, чем женщины, склонны видеть современное материнство менее обременительным, тогда как сами женщины преимущественно воспринимают его как задачу, требующую все больше сил»,— указывается в релизе центра.

48% опрошенных считают, что быть матерью — скорее предназначение женщины, чем ее личный выбор, 46% выразили обратную точку зрения. В исследовании отмечается, что те, кто считает материнство легким, чаще воспринимают его как естественную миссию.

Полина Мотызлевская