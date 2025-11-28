Орбан обратил внимание Путина на экономические потери из-за конфликта на Украине

Экономика Венгрии понесла «ощутимые экономические потери» из-за конфликта на Украине, который «блокирует экономическое сотрудничество» между Европой и Россией. Об премьер-министр Виктор Орбан заявил на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Он подчеркнул, что Венгрия надеется на то, что недавние инициативы по урегулированию приведут к миру.

«Венгрия в полной мере ощущает влияние украинского конфликта на себе, неся ощутимые экономические потери. Экономическое взаимодействие блокируется боевыми действиями,— сказал господин Орбан. — Это верно как в отношении Европы, так и в отношении нас».

«Мы надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру»,— добавил венгерский премьер.

Ранее Виктор Орбан заявил, что ближайшие две-три недели будут решающими и позволят понять, приближается ли саммит Россия — США, который стороны планировали провести в Будапеште.

Венгерское руководство выступало с инициативой предоставить свою площадку для саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер подтвердил готовность провести встречу в Будапеште, однако позднее заявил, что не хочет «терять время впустую» и поэтому не поедет на переговоры с российским президентом. Владимир Путин утверждал, что его американский коллега скорее говорит о переносе саммита в Будапеште, а не его отмене.

Анастасия Домбицкая