На Ставрополье директора фирмы осудили за мошенничество при ремонте ДК

В Предгорном округе суд вынес приговор директору коммерческой организации по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю

Установлено, что в 2022 году осужденный заключил договор с представителем бюджетного учреждения на капитальный ремонт Дома культуры поселка Неженский на 28 млн руб. В итоге подрядчик внес в отчеты данные о работах, которые не проводились, чем искусственно завысил стоимость контракта на 1,1 млн руб.

Суд назначил фигуранту три года условного лишения свободы условно с испытательным сроком на два года со штрафом в 150 тыс. руб. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск министерства культуры Ставропольского края о возмещении материального ущерба, сообщает прокуратура региона. Для возмещения ущерба на имущество осужденного наложен арест.

Константин Соловьев