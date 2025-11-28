Суд обязал краевой минкульт уволить худрука пермского Театра-Театра

Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры и обязал краевой минкульт уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма за ранее допущенное коррупционное нарушение. Формулировка увольнения — «в связи с утратой доверия».

Фото: Андрей Чунтомов

Фото: Андрей Чунтомов

Напомним, иск прокуратуры Прикамья к Борису Мильграму и минкультуры Прикамья поступил в суд 9 июля. По мнению надзорного органа, при заключении контрактов на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным в 2022–2023 годах господин Мильграм допустил конфликт интересов. Режиссер является супругом его дочери Эвы Мильграм. С апреля 2022-го по март 2023 года с режиссером заключили 12 договоров на общую сумму 2,2 млн руб. Спектакли, постановкой которых занимался господин Пронькин, представляли собой специфические работы в технике сторитейлинга, когда актер рассказывал о произведении, ведя интерактивный диалог с аудиторией. Теперь надзорный орган требует уволить худрука. Ответчики заявляли, что в 2023 году прокуратуру Ленинского района Перми устроили меры реагирования министерства в виде вынесения замечания худруку.