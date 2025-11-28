Своя-чужая собственность

Нижегородский райсуд решил выселить из усадьбы Седова семью Романа Суслова с двумя детьми. Ранее областные власти реквизировали его квартиру под предлогом того, что дом стал аварийным. После этого здание перевели в нежилое и продали инвестору ООО «Возрождение» под создание гостиницы. В 2023 году минимущества Нижегородской области предложило Сусловым 5,9 млн руб. выкупа, но они отказались съезжать из единственного жилья, прося взамен другую квартиру. Жилье чиновники им не дали, перечислили деньги на счет Романа Суслова и вышли из дела. Теперь выселять нижегородскую семью на улицу будет московский инвестор, утверждающий, что при покупке здания он ничего не знал о проживающих там людях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усадьба Седова на Студеной (Сергиевской) улице после расселения квартир и капитального ремонта

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Усадьба Седова на Студеной (Сергиевской) улице после расселения квартир и капитального ремонта

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд признал семью Романа Суслова утратившей право на жилье и предписал освободить «нежилое помещение» от личных вещей четырех проживающих. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», споры между минимущества Нижегородской области и Сусловыми шли последние несколько лет. Эта семья осталась единственной, кто не съехал из деревянного дома на перекрестке Славянской и Студеной улиц. Еще в 2014 году городские власти определили его под снос как аварийное жилье и расселили большинство квартирантов. Однако после юбилея Нижнего Новгорода старый дом был признан охраняемым объектом культурного наследия «Усадьба А. Н. Седова. Главный дом с флигелем и лавкой». В правительстве Нижегородской области решили восстанавливать усадьбу. Было заключено два госконтракта на проведение противоаварийных работ и реставрацию дома. Они шли со множеством недоделок и замечаний: один госконтракт до сих пор не закрыт.

В итоге власти перевели усадьбу Седова из многоквартирного дома в нежилое здание. В июне 2025 года оно вместе с тремя соседними объектами было продано московскому ООО «Возрождение» за 39,5 млн руб. В договоре инвестор обязался провести реставрацию усадьбы и приспособить ее под гостиницу.

Трехкомнатную квартиру Сусловых министерство реквизировало через суд по введенному мэрией режиму ЧС, предложив собственникам компенсацию в 5,9 млн руб.

Роман Суслов принимать деньги отказывался, считая, что власти должны предоставить альтернативное жилье на четырех человек. Он пытался доказать, что после двух проведенных за бюджетный счет ремонтов дом, у которого перебрали сруб и залили плиту под фундамент, перестал быть аварийным. А значит основания для реквизиции исчезли.

Однако отдельный суд по законности изъятия и возврату квартиры семья Сусловых проиграла.

В споре по выселению представитель минимущества заявил, что предыдущие ремонты дома, которые оплачивались из бюджета, к делу отношения не имеют. Продав усадьбу «Возрождению» и подав иск о выселении Сусловых, областное министерство в итоге вышло из судебного процесса, указав, что регион уже не собственник здания. Представитель «Возрождения» Надежда Белова назвала «ужасным» состояние купленной усадьбы и сообщила, что сопротивляющиеся выселению из «чужой собственности» Сусловы злоупотребляют своим правом. Судья Ольга Ермакова, приняв отказ чиновников от иска, по ходатайству ООО «Возрождение» возложила на компанию «способ исполнения» решения по выселению квартирантов.

Роман Суслов на протяжении всего суда заявлял, что государство не может лишать их жилья, тем более выселять на улицу его несовершеннолетнего сына (органы опеки в деле были заявлены, но в процесс никто не ходил).

«Это беспредел. Власть сейчас плодит бомжей! На предложенные мне чиновниками деньги сейчас нормальное сопоставимое жилье не купишь»,— заявил он по итогам процесса.

В минимущества считают оценку его квартиры в 2023 году рыночной, прокуратура также согласилась с иском о выселении семьи. Сумму в 5,9 млн руб. областные власти перечислили отцу семейства на карточку. Теперь он боится тронуть эти деньги и хочет вывести их на отдельный счет. Как именно московский инвестор, купивший ОКН, будет выселять из него семью из четырех человек, пока неясно. Роман Суслов предположил, что «Возрождение» наймет «людей в масках», которые просто выкинут их с вещами на улицу. Он намерен оспорить судебное решение о лишении членов семьи права на жилье.

Генеральный директор и учредитель ООО «Возрождение» Светлана Назарова утверждает, что она неоднократно осматривала дом перед покупкой, но людей в нем не видела и даже не подозревала, что внутри кто-то живет. «Я купила здание как нежилой фонд, в котором априори по закону никто проживать не может. Этот вопрос надо задавать минимущества», — сообщила она. Госпожа Назарова пока не знает, как «Возрождение» будет выселять семью Сусловых.

Роман Кряжев