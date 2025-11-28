Восемь новых пунктов проката детских вещей открыли в Нижегородской области

Восемь новых пунктов проката вещей первой необходимости для новорожденных открылись в Нижегородской области, сообщили в областном минсоцполитики. Пункты начали работать в Московском, Сормовском, Канавинском и Приокском районах Нижнего Новгорода, а также в Балахнинском, Семеновском и Павловском округах.

Ранее в Нижегородской области начали работать три пункта проката, они расположены в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, в Городце и Арзамасе. До конца 2025 года в регионе будут работать 19 точек проката, отметили в министерстве.

Как писал «Ъ-Приволжье», арендовать необходимые предметы для новорожденных могут граждане РФ из Нижегородской области с детьми до трех лет. Также воспользоваться услугами пунктов проката могут многодетные и студенческие семьи, семьи с детьмиинвалидами, одинокие родители, а также семьи с низким доходом, молодые семьи и семьи участников СВО.

Владимир Зубарев