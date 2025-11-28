ВШЭ разработает сеть маршрутов общественного транспорта Красноярска

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и мэрия Красноярска заключили контракт на разработку новой сети маршрутов общественного транспорта для города. Работа должна быть выполнена до 30 сентября 2026 года, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Стоимость контракта составила 20 млн руб., уточнили «Ъ-Сибирь» в мэрии. Вузу предстоит разработать пакет документов, необходимый для планирования регулярных перевозок пассажиров.

Новые схемы движения будут разработаны для трамваев, троллейбусов, автобусов и электробусов. Работы выполнит структурное подразделение НИУ ВШЭ — Институт экономики, транспорта и транспортной политики.

Александра Стрелкова