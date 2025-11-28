В Госдуме предложили разрешить ИП закупать алкоголь для кондитерских изделий

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, разрешающий индивидуальным предпринимателям легально покупать алкогольную продукцию для использования в качестве сырья. Речь идет о производстве кондитерских изделий, таких как торты и конфеты, которые не относятся к алкогольной продукции.

Как отмечается в пояснительной записке, ИП, производящие кондитерские изделия, сейчас сталкиваются с правовой неопределенностью. Согласно действующему законодательству, оборот алкоголя разрешен только организациям, а ИП могут лишь продавать пиво, сидр и некоторые другие слабоалкогольные напитки в розницу.

«Принятие законопроекта позволит создать правовые условия для законной хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей в кондитерской отрасли», — подчеркивается в сопроводительных материалах.

Как сообщила ТАСС соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, тему подняли сами небольшие предприятия. «У них есть проблема с точки зрения использования алкогольной продукции, например, коньяка, рома. Сейчас получается, что крупные предприятия спокойно могут использовать этот важный ингредиент, а маленькие — нет», — заявила парламентарий.

По ее словам, законопроект устраняет эту несправедливость и создает равные условия для добросовестной конкуренции.